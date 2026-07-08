林岱安轉隊首安終於出爐！後藤暖揭自己曾20幾打席熄火：還2次





▲林岱安。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將捕手林岱安7日對樂天桃猿之戰敲出轉隊後首安，終於揮別開季一安難求的低潮。悍將打擊教練後藤光尊今天受訪時透露，自己球員時期也曾歷經連續27打席沒有安打的低潮，因此很能理解林岱安的心情，尤其身為自由球員（FA）加盟新球隊後，遲遲等不到第一支安打，壓力更是比一般球員還大。

林岱安休賽季以5+2年總值5600萬元合約轉戰富邦，本季前17場出賽、19打數都未敲安，直到7日對樂天先發第8棒捕手，在3局下擊出中外野安打，終於在加盟悍將後第20個打數敲出首安。

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談到林岱安的低潮，後藤光尊笑說，自己曾有過連續27打席沒有安打的經驗，而且還不只一次，「以前有過，大概有兩次超過20打席都沒有安打。」

他坦言，當時一度也會覺得「算了」，但最後還是重新整理心情、重新出發，因此很能體會打者陷入低潮時的感受，「我想每個打棒球的人，應該都有過怎麼打都打不出安打的經驗。」

後藤透露，這2次分別發生在年輕時與資深時期。他坦言，同樣是陷入低潮，不同階段的心境卻截然不同，「年輕的時候，最害怕的是失去自己的位置，擔心沒有上場機會；等到變成資深球員後，反而更在意周遭的聲音，也會覺得自己是不是拖累了球隊。」

至於林岱安是否會受到外界聲音影響，後藤笑說，「我不知道啦。」隨後表示，「不過我想，他本人當然也會在意。」

下半季是否會增加林岱安的出賽機會，後藤表示，仍要看球員表現而定，「上場當然就要拿出結果，如果好的結果能持續，出賽機會自然會增加。」

不過他強調，對捕手而言，球隊評價並非只有打擊，「比起打擊，我們更重視他與投手搭配、引導投手的能力，這才是最優先考量。」