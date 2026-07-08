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道威聖今開箱扛3棒、威克也快來了！曾總曝洋將布局

▲▼ 道威聖 。（圖／記者王真魚攝）

▲道威聖 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿下半季補強火力，新洋砲道威聖（Ronnie Dawson）今天首度在一軍亮相，對富邦悍將之戰擔任先發左外野手、扛下第3棒重任。總教練曾豪駒賽前表示，希望藉由他的加入串聯打線，至於另一名新洋砲威克（Adam Walker）則預計本周報到，屆時再觀察他的狀況。

道威聖今天迎來中職初登場，曾豪駒將他安排在第3棒、左外野先發，第4棒則由林泓育擔任。

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談到打線安排，曾豪駒表示，主要是希望整體打線能夠有更好的串聯效果，「整體看這樣安排下來，是不是可以串聯得好。前面林立、陳晨威的上壘率一直維持得不錯，如果壘上有跑者，以他的攻擊型態，希望能發揮效果。」

不過曾豪駒坦言，新洋砲仍需要透過實戰適應，「整體看起來應該沒什麼問題，不過還是要利用比賽慢慢磨合。」

至於另一名新洋砲威克何時抵台，曾豪駒透露，「應該這禮拜就會報到。」他表示，待威克向球隊報到後，教練團還會持續觀察狀況，再決定如何搭配整體陣容。

球團日前由領隊野原武人親赴日本參加威克加盟儀式，顯示對這名重砲寄予厚望。曾豪駒表示，「的確，因為他過去在日職有不錯的成績，我們非常期待，希望加入球隊之後，能夠創造更大的效益。」

至於兩名洋砲加入後，是否會影響洋投配置，曾豪駒表示，目前還沒有定案，「等他（威克）到之後，我們再整體討論，看看後續陣容怎麼安排。」

至於本土輪值更有出賽空間，曾豪駒指出，會以上半季有出賽的投手為主，包括曾家輝、陳克羿、劉家翔及林子崴都持續做準備，二軍方面也會持續觀察是否有人能隨時遞補。至於洋投取捨，他僅表示，「目前都還沒有一個答案。」

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