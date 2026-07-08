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林詩翔動刀報銷！WBC投手傷情不斷　國際賽負荷管理成焦點

▲林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹守護神林詩翔確定右手肘尺側副韌帶（UCL）斷裂，將接受Tommy John手術，也讓不少球迷聯想到今年參加世界棒球經典賽（WBC）的投手，近幾個月陸續傳出傷勢或狀況不穩，引發外界討論國際賽與漫長球季之間的負荷問題。不過，目前仍沒有任何研究證實兩者具有直接因果關係。

林詩翔本季出賽26場，拿下14次救援成功、防禦率2.92，是台鋼牛棚重要戰力，卻在7月由球團宣布因右手肘UCL及尺側腕屈肌肌腱斷裂，確定接受Tommy John手術，提前告別本季，也成為今年WBC中華隊投手群中最新一位因傷倒下的成員。

旅美方面，運動家20歲左投林維恩日前也完成Tommy John手術，由名醫Dr. Neal ElAttrache操刀，預估最快2027年下半季才能重返球場。他本季原本一路從2A升上3A，被視為有望挑戰大聯盟的新秀，但升上3A後兩場先發僅投1.2局失8分，隨後進入傷兵名單，如今確定提前結束本季。

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效力海盜體系的陳柏毓同樣傳出傷情，球團已將他放入60天傷兵名單，最後一次正式出賽是在6月16日新人聯盟復健賽，目前尚未公布確切傷勢與復出時間。

旅日投手徐若熙同樣面臨重大考驗。根據日本《日刊體育》與《Sponichi Annex》報導，他因腰傷遲遲無法恢復投球，近期將在手術與保守治療間做最後決定。《日刊體育》指出，徐若熙已決定近日接受腰部手術；《Sponichi Annex》則認為若最終動刀，恐提前結束本季。徐若熙今年加盟軟銀首季先發6場，拿下2勝3敗、防禦率4.99。

除了台灣投手，日本代表隊同樣出現不少傷兵。效力天使的菊池雄星4月底因左肩不適提前退場，隨後被放進傷兵名單，復出時程未定。天使球團表示，肩膀傷勢診斷較為複雜，不排除長期缺陣。《THE DIGEST》報導指出，今年代表日本參加WBC的投手中，宮城大彌因左手肘內側副韌帶受傷長期缺陣，種市篤暉則遭遇阿基里斯腱斷裂，同樣提前報銷。

《THE DIGEST》也引用天使總經理米納西安（Perry Minasian）的說法表示，無法斷定菊池的傷勢是否與WBC有關，「可能受到國際賽影響，也可能與投球機制改變有關，我們並不知道原因。」目前沒有證據能證明國際賽與後續傷勢存在直接關聯，但今年多位WBC國手投手接連因傷倒下，仍引發棒球界對投手負荷管理的關注。

關鍵字： 標籤:**WBC投手傷勢台鋼雄鷹林詩翔手術國際賽負荷棒球傷病

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