捲停賽風波後首發聲　巴洛根向球迷道歉：我們會回來





▲美國隊陣中頭號射手巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在世界盃遭遇爭議後畫下句點。美國於16強賽以1比4不敵比利時遭淘汰後，巴洛根8日透過Instagram向球迷致歉，坦言自己在最重要的時刻表現不夠好，並承諾球隊會重新站起來。

巴洛根貼出身穿美國隊球衣奔跑的照片，寫道：「這是我的第一屆世界盃，要再等4年才能站上足球最高殿堂，真的很難受。」

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他接著向球迷致歉，「我想向球迷說聲抱歉。在最重要的時刻，我做得還不夠好，讓大家失望了。」

儘管止步16強，巴洛根仍對美國足球充滿信心，「我們的信念、天賦與熱情都會持續成長，我知道最美好的日子還在前方。」

他也向外界喊話：「未來屬於那些從不停止相信的人。這一刻將讓我們變得更強大，我們一定會回來。」

最後，巴洛根寫下，「我們也做得到。為了國家，為了這面旗幟。」為自己與隊友打氣。

巴洛根在32強對波士尼亞與赫塞哥維納一役吞下紅牌，原本應在對比利時的16強賽停賽。不過，在美國總統川普（Donald Trump）致電國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）要求重新檢視後，FIFA於賽前一天宣布設立停賽「緩衝期」，讓巴洛根得以先發出賽，這項罕見決定也引發全球輿論批評。

巴洛根最終踢到補時階段才退場，但未能取得進球。值得一提的是，他在這篇貼文中並未提及停賽爭議，只專注於向球迷致歉與展望未來。

貼文曝光後，湧入大量球迷留言鼓勵，包括「你不需要道歉」、「這不是你的錯」、「以你代表美國為榮」、「謝謝你讓我們始終相信」等，希望他能振作再出發。