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13分鐘神逆轉！阿媒：取消埃及進球很合理　犯規很明顯

記者王真魚／綜合報導

阿根廷在2026年世界盃淘汰賽上演驚天逆轉，一度0比2落後埃及，最終在最後13分鐘連進3球，以3比2逆轉勝出，成功闖進8強。賽後阿根廷媒體大讚球隊展現「冠軍的靈魂」，並認為埃及遭取消的進球判決「完全合理」。

▲▼埃及國腳齊科（Mostafa Ziko）不滿裁判判決不公。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷媒體大讚球隊展現「冠軍的靈魂」，並認為埃及遭取消的進球判決「完全合理」。（圖／達志影像／美聯社）

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阿根廷上半場第21分鐘由梅西（Lionel Messi）主罰12碼，但意外失手，這是他本屆世界盃第2度罰失PK。球隊雖然掌握控球、占據場上主導權，卻始終無法攻破埃及球門，反而多次遭到以薩拉赫（Mohamed Salah）為首的反擊威脅，直到比賽尾聲仍以0比2落後。

陷入絕境的阿根廷在最後時刻展開反撲。羅梅羅（Cristian Romero）於第79分鐘率先追回一球，梅西4分鐘後扳平比數，補時第2分鐘費南德茲（Enzo Fernández）攻進致勝球，短短13分鐘內連進3球，完成不可思議的大逆轉。終場哨響後，梅西被隊友高高拋起，分享晉級喜悅。

阿根廷《Ole》以「憑藉冠軍的靈魂與奇蹟，在13分鐘內將0比2變成3比2」為標題，盛讚全隊展現永不放棄的精神。不過，該報也點出，阿根廷此役後防線多次出現失誤，仍是球隊接下來必須改善的課題。

此外，針對埃及下半場第58分鐘一度攻破球門，但因進球前被判對阿根廷球員犯規、經VAR確認取消進球，《Ole》也明確表態支持判決，直言：「犯規是很明顯的，取消進球的判決完全合理。」

《La Nación》則形容，這場比賽是「世界盃歷史上最戲劇性的逆轉勝」，盛讚阿根廷在絕境中展現驚人的韌性，完成一場足以寫進世界盃史冊的經典戰役。

關鍵字： 阿根廷美加墨世界盃梅西逆轉勝埃及2026世足

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