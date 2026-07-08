大谷日美通算350轟只差2支　道奇吞逆轉敗賽後未受訪

▲大谷翔平擊出大聯盟生涯300轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平台灣時間8日對戰科羅拉多洛磯，擔任第一棒、指定打擊先發出賽，首局首打席轟出本季第20號全壘打，達成大聯盟生涯300轟里程碑，成為日本球員史上第一人。不過，道奇8局因守備失誤遭逆轉，最終以3比4吞敗，大谷賽後也未接受媒體訪問。

大谷首局面對洛磯右投洛倫岑（Michael Lorenzen），鎖定一顆93.3英里（約150.2公里）的伸卡球，全力揮擊形成低空平飛砲，擊球初速112.2英里（約180.6公里）、飛行距離409英尺（約124.7公尺）、擊球仰角19度，直接飛進中外野偏左看台。

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這發全壘打不僅是大谷連續2場比賽開轟、本季第20轟，也是他大聯盟生涯第300轟。大谷成為大聯盟史上第170位達成300轟的球員，同時也是日本球員史上首位完成這項成就的選手。

大谷生涯至今在大聯盟出賽1121場，若扣除19場僅以投手身分出賽的比賽，僅用1102場比賽便達成300轟，速度排名大聯盟史上第5快。

根據《ESPN》統計，大谷也是大聯盟史上首位在生涯前9個球季完成300支全壘打與100次盜壘的球員。MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）也指出，大谷是史上第2位以首局首打者全壘打完成生涯300轟的球員。

此外，大谷目前累積300支全壘打與765次投手三振，成為繼貝比魯斯（Babe Ruth）之後，史上第2位同時擁有至少300轟與500次投手三振的球員。

不過，道奇本場未能守住領先，先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）主投7局失1分退場後，球隊8局出現失誤，遭洛磯逆轉超前。

9局下，道奇在3比4落後時攻佔無人出局一、二壘，大谷擊出三壘方向飛球出局，球隊最終未能追回比分。

大谷本場4打數1安打、1打點、1得分、1次保送，打擊率為0.294，加上日本職棒火腿時期的48轟，他目前日美職業生涯合計348轟，距離350轟里程碑只差2支。