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大谷300轟震撼羅伯斯　看好挑戰500轟：他還年輕

▲大谷翔平擊出大聯盟生涯300轟。（圖／路透）

▲大谷翔平擊出大聯盟生涯300轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平台灣時間8日對戰科羅拉多洛磯，首局首打席轟出本季第20號全壘打，不僅達成大聯盟生涯300轟里程碑，更成為日本球員史上第一人。賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚這發全壘打令人驚艷，並認為年僅32歲的大谷，未來完全有機會挑戰生涯500轟。

大谷首局面對前隊友、洛磯先發投手洛倫岑（Michael Lorenzen），將一顆失投伸卡球轟向中外野左側，全壘打擊球初速112.2英里（約180.6公里）、飛行距離409英尺（約124.7公尺）、擊球仰角19度，這也是他連續2場比賽開轟，同時完成本季第20轟。

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這發全壘打也是大谷大聯盟生涯第300轟，成為史上第170位達成此里程碑的球員。若以打者身分計算，他僅用了1102場比賽就完成300轟，超越名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的1117場，排名大聯盟史上第5快。

談到大谷的歷史一轟，羅伯斯表示，「那真的是一支非常驚人的全壘打，擊球仰角很低，他完全打在球的甜蜜點上，那球幾乎一瞬間就飛出去了，在我們眼前，一切發生得太快了，他幾乎每天都在帶給我們驚喜。」

當被問到大谷是否有機會未來挑戰500轟時，羅伯斯毫不猶豫回答，「我認為可以。」他接著表示，「他（大谷）才剛過生日，還很年輕，而且力量非常好，所以我認為，500支全壘打對他的未來來說，是完全有可能達成的成就。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

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