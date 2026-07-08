埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

埃及在世界盃16強賽一度取得2球領先，最終卻遭衛冕軍阿根廷連進3球，以2比3遭逆轉淘汰。賽後爭議判決持續延燒，根據多家埃及媒體報導，埃及足協已正式向國際足總（FIFA）提出申訴，要求全面調查法國籍主裁判勒特希耶（Francois Letexier）及整個裁判團隊，並主張若調查證實執法存在歧視性且影響比賽結果，應取消其本屆世界盃執法資格。

▲埃及足協不滿爭議判決，向FIFA提出申訴。（圖／達志影像／美聯社）

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埃及此役一度以2比0領先，第58分鐘吉科（Mostafa Zico）反擊破門，不過VAR介入後認定進攻過程中阿提亞（Marwan Attia）先對阿根廷後衛馬丁內斯（Lisandro Martinez）犯規，進球遭取消，隨後阿根廷在比賽尾聲連進3球，上演逆轉戲碼晉級8強。

埃及足協表示，主席阿布里達（Hani Abou Rida）已正式向FIFA提出申訴，要求針對本場比賽裁判團隊的執法展開全面調查。聲明指出，主裁判在比賽中出現「極其嚴重的執法錯誤」，並存在雙重標準，最終導致埃及遭淘汰。

此外，埃及足協也要求包含VAR裁判在內的整個裁判團隊一併接受調查，認為裁判組在多次關鍵判決中未檢視爭議畫面，球隊原本應獲得一粒有效進球及一次12碼罰球機會。

聲明中進一步表示，若調查結果證實裁判組的執法具有歧視性，並因此影響埃及的比賽結果，FIFA應取消主裁判及整個裁判團隊繼續執法本屆世界盃的資格。

雖然對判決提出強烈抗議，阿布里達仍肯定國家隊球員面對衛冕軍阿根廷時的表現，形容這是一場具有歷史意義的比賽，同時也對未能守住領先優勢、無法實現埃及球迷的期待表達歉意。