大谷300轟再創紀錄　9年內300轟、100盜史上第一人

▲大谷翔平擊出大聯盟生涯300轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平台灣時間8日對戰科羅拉多洛磯，首局首打席轟出本季第20號全壘打，不僅完成大聯盟生涯300轟里程碑，更成為日本球員史上首位達成這項成就的球員。此外，根據《ESPN》統計，大谷也是大聯盟史上首位在生涯前9個球季完成300支全壘打、100次盜壘的球員。

大谷此役擔任第一棒、指定打擊，首局面對前隊友洛倫岑（Michael Lorenzen），鎖定一顆位於好球帶中央附近的伸卡球，全力揮擊後形成本季第7支首局首打席全壘打。這發全壘打擊球初速112.2英里（約180.6公里）、飛行距離409英尺（約124.7公尺）、擊球仰角19度，直接飛越中外野左側看台。

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SHOHEI OHTANI'S 300th MLB HOME RUN! pic.twitter.com/GbNlyPbM07 — MLB (@MLB) July 8, 2026

這一轟也讓大谷成為日本球員史上首位完成大聯盟300轟的球員，而他只用了1102場比賽便達成這項里程碑，速度排名大聯盟史上第5快。

此外，《ESPN》指出，大谷從2018年登上大聯盟至今僅9個球季，便累積300支全壘打與100次盜壘，成為大聯盟史上第一位完成這項紀錄的球員。