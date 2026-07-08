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快訊／台鋼守護神林詩翔右肘韌帶斷裂　決定動刀本季報銷

▲林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹8日公布守護神林詩翔傷情，他於7月6日前往高雄長庚紀念醫院接受右肘MRI檢查，經醫師診斷確認為右肘尺側副韌帶（UCL）斷裂，以及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」。經主治醫師與球團討論後，確定將接受手術治療，球團表示，後續手術安排及術後復健計畫，都將全力協助。

面對突如其來的傷勢，林詩翔透過球團向球迷喊話：「謝謝大家對我的關心，面對這次的困境，我仍然會保持正向積極的態度面對，等我帶著更強壯的身體回來，再跟大家一起奮鬥。」

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林詩翔是台鋼雄鷹2023年季中新人選秀第6輪指名加盟，簽約金120萬元、另有50萬元激勵獎金。加入台鋼後逐步站穩一軍牛棚，2024年退伍後迅速升上一軍，菜鳥球季出賽30場、防禦率4.15；2025年正式接下終結者重任，以聯盟最多60場出賽、30次救援成功勇奪救援王，防禦率僅1.79，並拿下年度新人王，成為中職史上首位同時獲得「救援王」與「新人王」的球員。

本季截至受傷前，林詩翔累計出賽26場，累計14次救援成功、防禦率2.92，是台鋼牛棚不可或缺的重要戰力。如今確定接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John），球團表示，後續手術安排事宜、術後復健規畫，都會全力協助。

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