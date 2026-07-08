大谷300轟成空響　道奇8局守備崩盤、3比4遭洛磯逆轉

▲大谷翔平擊出大聯盟生涯300轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平台灣時間8日對戰科羅拉多洛磯，在首局首打席轟出本季第20號全壘打，不僅達成大聯盟生涯300轟里程碑，更成為史上首位完成這項紀錄的日本球員。不過，道奇8局下守備接連出現瑕疵遭逆轉，終場以3比4吞敗，大谷的歷史一轟也成了空響。

大谷此役擔任第一棒、指定打擊，首局面對洛磯先發投手洛倫岑（Michael Lorenzen），鎖定一顆93.3英里（約150.2公里）的伸卡球，轟出擊球初速112.2英里（約180.6公里）、飛行距離409英尺（約124.7公尺）的陽春砲，不僅是本季第20轟，也完成大聯盟生涯第300支全壘打。

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根據統計，大谷是史上第170位達成300轟的球員，也是首位日本球員完成這項成就；若扣除19場僅以投手身分出賽的比賽，他僅用了1102場比賽就達成300轟，排名大聯盟史上第5快。此外，他也是史上第2位以首局首打席首打者全壘打達成300轟的球員。

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道奇先發左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）主投7局僅失1分退場，球隊帶著領先進入8局，不過守備開始出現亂流，先是游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）發生失誤讓洛磯追回1分，接著對手利用短打戰術追平比分，道奇隨後又發生暴傳，讓洛磯攻下超前分。

看到球隊接連發生守備失誤，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在休息區罕見怒拍護欄，對場上狀況相當不滿。

9局下，道奇攻佔無人出局一、二壘，仍保有再見贏球機會，不過大谷擊出折斷球棒的中外野飛球遭接殺，後續打者也未能把握機會，最終以1分之差吞敗。

值得一提的是，大谷自2024年7月完成生涯200轟後，只用了308場比賽便達成300轟，平均約每3場比賽就轟出1支全壘打，僅次於洋基重砲賈吉（Aaron Judge）完成200轟至300轟所花費的284場比賽，持續以驚人的速度改寫個人生涯紀錄。