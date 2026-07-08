世界盃8強怎麼買？法國冠軍賠率最被看好　黑馬挪威行情暴漲

▲姆巴佩（Kylian Mbappe）帶領的法國目前被看好奪冠熱門。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026世界盃8強全部出爐，各隊奪冠機率也隨之更新，根據多家國際博彩公司最新賠率，法國仍是目前最被看好的冠軍熱門，衛冕軍阿根廷、西班牙及英格蘭則緊追在後。隨著巴西16強爆冷遭挪威淘汰、葡萄牙敗給西班牙，本屆冠軍戰局也出現明顯變化。

綜合bet365、BetMGM、Ladbrokes、William Hill及Betfred等博彩公司最新賠率，法國以約15/8至7/4的賠率高居奪冠熱門；阿根廷約4倍居次，西班牙約3.5倍，英格蘭則約5倍，挪威則因淘汰巴西後，奪冠行情大幅提升，正式躋身奪冠競爭行列。

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法國目前依舊保持不敗，先後淘汰瑞典、巴拉圭晉級8強，將與摩洛哥爭奪4強門票。由總教練德尚（Didier Deschamps）領軍的法國，擁有本屆最具破壞力的攻擊群，姆巴佩（Kylian Mbappe）目前已攻進7球，與阿根廷球星梅西（Lionel Messi）並列金靴榜；登貝萊（Ousmane Dembele）曾完成帽子戲法，奧利塞（Michael Olise）則送出5次助攻，火力冠絕本屆賽事。

此外，德國與荷蘭提前遭淘汰，也讓法國所在半區競爭壓力減輕，被外界認為是目前最有機會闖進決賽的球隊。

衛冕軍阿根廷則被列為第2熱門，39歲的梅西依舊是球隊核心，本屆已攻進8球，世界盃生涯累積21球，持續刷新男子世界盃歷史進球紀錄。阿根廷小組賽3戰全勝僅失1球，不過淘汰賽接連苦戰，先是在延長賽3比2擊敗維德角，16強又克服兩球落後，以3比2逆轉埃及，接下來將與瑞士爭奪4強門票。

西班牙則以穩健防守持續前進，小組賽保持零失球，16強再以1比0淘汰葡萄牙，自2010年奪冠後首次重返世界盃8強。17歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）也持續改寫歷史，成為西班牙隊史最年輕世界盃進球者，被視為球隊未來的核心人物。

英格蘭方面，同樣保持不敗晉級8強，16強以3比2淘汰地主墨西哥，將在8強迎戰挪威。凱恩（Harry Kane）目前已攻進6球，仍是金靴熱門之一，而貝林漢（Jude Bellingham）則持續展現全能身手，是英格蘭衝擊隊史第二座世界盃冠軍的重要戰力。

至於挪威則成為本屆最大黑馬之一，16強爆冷淘汰巴西後，奪冠賠率快速下修，不再只是外界眼中的冷門球隊，也讓本屆世界盃冠軍之爭增添更多變數。

根據博彩公司目前的最新預測，法國仍是奪冠呼聲最高的球隊，但隨著賽事進入8強階段，每一場比賽都可能讓冠軍賠率重新洗牌，衛冕軍阿根廷、西班牙、英格蘭及挪威等隊，仍都有機會向世界盃冠軍發起挑戰。