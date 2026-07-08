運動雲

>

費仔轉戰水手新人聯盟首戰就開轟　李灝宇代打吞K、李晨薰升上1A

▲ 台裔外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）本季在3A表現亮眼，終於等到升上大聯盟的好消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 台裔外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）從守護者轉戰水手。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費爾柴德轉至水手隊後首戰從新人聯盟開始，8日（台灣時間）在新人聯盟出賽，第三打席就轟出3分砲。

費爾柴德對戰白襪新人聯盟球隊，先發中外野、排第2棒，前兩打席都以滾地球出局，第三打席轟出3分砲，一口氣幫助球隊以4比3逆轉超前。不過他打完前三打席就退場。日前費爾柴德遭到守護者DFA，一度吸引中職球隊接觸，不過7日傳出好消息，確定轉戰水手隊，且馬上在新人聯盟出賽，首戰就開轟，展現有望往上升的好表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老虎對戰運動家，李灝宇未列先發，不過第6局上場代打，纏鬥8球後遭到三振，守備上出現1次失誤。老虎隊最終以6比2擊敗運動家，收下3連勝。

響尾蛇3A林昱珉交手遊騎兵3A，先發3.2局被狂敲7安，包含1轟，合計失7分，暫列敗投候選人。繼前一戰2日投5局失5分後，手感尚未找回，仍有待進一步調整，目前防禦率6.25。

小聯盟異動台將有好消息，原在新人聯盟的舊金山巨人李晨薰升上1A，李晨薰本季在新人聯盟累計出賽13場、投24.2局，被敲21支安打、失15分，送出31次三振、13次保送，最快球速高達97英里（約156公里）。

關鍵字： 標籤:**費爾柴德李晨薰林昱珉李灝宇台灣棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

【油鍋起火竟沖水？】火勢瞬間竄天花板　廚房秒變火海！

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

2「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

3歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

4喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

5郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366