費仔轉戰水手新人聯盟首戰就開轟　李灝宇代打吞K、李晨薰升上1A

▲ 台裔外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）從守護者轉戰水手。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費爾柴德轉至水手隊後首戰從新人聯盟開始，8日（台灣時間）在新人聯盟出賽，第三打席就轟出3分砲。

費爾柴德對戰白襪新人聯盟球隊，先發中外野、排第2棒，前兩打席都以滾地球出局，第三打席轟出3分砲，一口氣幫助球隊以4比3逆轉超前。不過他打完前三打席就退場。日前費爾柴德遭到守護者DFA，一度吸引中職球隊接觸，不過7日傳出好消息，確定轉戰水手隊，且馬上在新人聯盟出賽，首戰就開轟，展現有望往上升的好表現。

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老虎對戰運動家，李灝宇未列先發，不過第6局上場代打，纏鬥8球後遭到三振，守備上出現1次失誤。老虎隊最終以6比2擊敗運動家，收下3連勝。

響尾蛇3A林昱珉交手遊騎兵3A，先發3.2局被狂敲7安，包含1轟，合計失7分，暫列敗投候選人。繼前一戰2日投5局失5分後，手感尚未找回，仍有待進一步調整，目前防禦率6.25。

小聯盟異動台將有好消息，原在新人聯盟的舊金山巨人李晨薰升上1A，李晨薰本季在新人聯盟累計出賽13場、投24.2局，被敲21支安打、失15分，送出31次三振、13次保送，最快球速高達97英里（約156公里）。