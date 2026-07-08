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阿根廷逆轉晉級　埃及吞6牌控黑哨！「裁判IG被灌爆」急關版

記者施怡妏／綜合報導

埃及在世界盃16強賽一度取得2比0領先，卻遭阿根廷連進3球逆轉，以2比3止步16強。不過賽後吹判尺度引發討論，法國籍主裁判萊特希爾（Francois Letexier）在比賽最後階段連續對埃及祭出多張牌，且阿根廷在進球前疑似有犯規動作未被吹判，萊特希爾的個人IG遭網友留言湧入而緊急關版。

▲▼埃及與阿根廷之戰，場上充滿許多判決爭議。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及與阿根廷之戰，場上充滿許多判決爭議。（圖／達志影像／美聯社）

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主裁判萊特希爾（Francois Letexier）IG被灌爆

傷停補時2比2平手之際，出現了決定比賽勝負、同時引發大眾激烈爭辯的關鍵瞬間。薩拉赫在阿根廷禁區內與阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）肢體接觸後倒地，主裁判未響哨也沒看VAR。阿根廷隨即發動快攻，由費南德斯攻進價值連城的絕殺球。

這個判決讓埃及球員與教練團相當不滿，場邊抗議情緒迅速升高。隨後，Letexier接連向埃及陣營出示6張牌，其中包括1名工作人員被直接紅牌罰退、總教練哈桑（Hossam Hassan）的黃牌，連替補席上未出賽的球員也吃了一張黃牌。

Letexier的判決成為球迷砲火焦點，不少網友質疑最後階段的吹判對阿根廷較有利，並湧入他的IG留言批評，目前Letexier已緊急關版。

▲ 埃及總教練哈桑（Hossam Hassan，左）在世界盃16強賽對阿根廷一役中，不滿判決與法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）激烈理論。（美聯社） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 埃及總教練哈桑（Hossam Hassan，左）不滿判決，與主裁判萊特希爾（François Letexier）激烈理論 。（圖／達志影像／美聯社）

埃及前鋒哭了！怒控裁判是「暴君」偏袒

賽後除了總教練哈桑（Hossam Hassan）怒批判決不公外，埃及前鋒齊科（Mostafa Ziko）也在電視直播受訪時情緒潰堤、數度落淚，直指裁判根本是暴君「明目張膽偏袒」，甚至質疑本屆世界盃冠軍早已「內定」。

齊科此役原本曾在下半場破門，不過VAR介入後認定埃及在進攻發起前犯規在先，進球遭取消，成為全場最大爭議之一。終場前阿根廷完成3比2逆轉後，埃及球員與教練團不滿判決，多次向裁判抗議。

「不公平！太不公平了！那名裁判實在太不公平了！」齊科表示，「這是明目張膽的偏袒，他浪費了整支國家隊，甚至全體埃及人民付出的努力。從比賽第一分鐘開始，他就一直在針對我們。我們原本可以2比0贏下這場比賽，不應該就這樣被淘汰。」

關鍵字： 世界盃裁判爭議埃及足球阿根廷逆轉16強淘汰

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