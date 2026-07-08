法國檢方出手了！姆巴佩遭歧視言論攻擊　巴拉圭女議員拒道歉

▲姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在世界盃16強對巴拉圭攻進致勝12碼後，遭巴拉圭參議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）在社群平台發表種族歧視言論攻擊。根據《美聯社》報導，法國檢方已展開調查，罪名包括加重公然侮辱，以及煽動仇恨或暴力。

巴黎檢方表示，在法國足協提出申訴後，負責打擊網路仇恨的單位已受理此案。61歲的阿馬里亞是巴拉圭反對黨自由激進黨參議員，同時也是律師，她在法國1比0擊敗巴拉圭後，於X平台發文嘲諷姆巴佩的出身、成長背景、教育程度與外貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姆巴佩則回擊阿馬里亞是「卑劣的女人」，並批評她「不配」在巴拉圭國會任職。阿馬里亞7日受訪時表示，尚未收到任何正式法律通知，並反嗆法國足協，「在胡說八道前先去請律師。」她甚至要求姆巴佩道歉，否則考慮提告。

巴黎檢方指出，即使相關言論發生在國外，只要被害人是法國人，法國仍可展開調查。若罪名成立，最高可處1年徒刑與4.5萬歐元罰金。

巴拉圭政府已發聲明譴責阿馬里亞言論，強調這些說法違背和平共處與尊重人性尊嚴的價值，也不代表巴拉圭政府或人民立場。法國足協則痛批相關言論「令人作嘔」、「不可接受」，法國總統馬克宏與體育部長也公開聲援姆巴佩。

▲巴拉圭參議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）對姆巴佩種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）