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埃及主帥怒轟「沒有正義」　質疑阿根廷獲幫助：不會再看世界盃

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

埃及在世界盃16強賽一度取得2球領先，最終卻遭衛冕軍阿根廷連進3球，以2比3遭逆轉淘汰，賽後埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）對比賽判決表達強烈不滿，直言「世界盃沒有正義」，甚至表示自己回國後，「再也不會看世界盃了」。

▲ 埃及總教練哈桑（Hossam Hassan，左）在世界盃16強賽對阿根廷一役中，不滿判決與法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）激烈理論。（美聯社） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及總教練哈桑（Hossam Hassan） 。（圖／達志影像／美聯社）

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本場比賽最大爭議出現在下半場，埃及一度攻破阿根廷球門，但VAR介入後，主審經場邊檢視判定進球前犯規，最終取消進球，引發外界熱議。

哈桑接受《beIN Sports》訪問時表示，「或許他們就是想讓世界冠軍留在這項賽事裡，也許他們想讓梅西繼續晉級，足球有時候不只是技術層面的競爭，也會受到場外因素影響，阿根廷在各個層面都得到了幫助。」

他也透露，自己曾向主審表達不滿，「我告訴裁判，現在發生的一切並不公平，阿根廷的勝利是不正當的，等我回到自己的國家、回到家裡後，我再也不會看世界盃了，因為這項賽事根本沒有正義。」

哈桑在賽後記者會上仍難掩怒火，「我完全感受不到尊重，也感受不到公平競爭的精神，原本判給我們的12碼被取消，另外還有其他判決甚至連VAR都沒有檢查，我不知道原因，但我們的第2個進球也在令人無法理解的情況下被取消了。」

哈桑進一步表示，「我認為阿根廷方面對裁判施加了某種壓力，才導致這樣的結果，人生本來就不公平，世界本來就不公平，這點我可以理解，但為什麼連體育也要是不公平的？無論是這個結果，還是整場比賽的發展，我都無法接受。」

最後，哈桑也質疑賽程安排，「安排這場比賽時間的人，大概從來沒踢過足球吧，把比賽排在中午開踢，根本不可思議。」

關鍵字： 2026世足世界盃足球埃及

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