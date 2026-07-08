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皇家快腿托爾伯特連12打席敲安！追平MLB紀錄　連2戰5安史上第3人

▲皇家快腿托爾伯特（Tyler Tolbert）。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家快腿托爾伯特（Tyler Tolbert）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

皇家快腿托爾伯特（Tyler Tolbert）8日（台灣時間）在客場對大都會打出生涯代表作，單場5安打，並連續12打席敲安，追平大聯盟史上最長紀錄，也改寫皇家隊史紀錄。

根據MLB官網報導，托爾伯特賽前已經連續7打席敲安，這些安打都來自對費城人的系列賽。8日對大都會，他首打席面對千賀滉大就轟出2分砲，幫助皇家追成2比3，接著又在下一打席敲出右外野安打，打破皇家原本連續8打席安打的隊史紀錄。

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托爾伯特之後靠著速度連續敲出3支內野安打，將連續安打打席推進到12打席，追平大聯盟紀錄。大聯盟史上過去僅有4人達成，包括1902年的克林（Johnny Kling）、1938年的希金斯（Pinky Higgins）、1952年的卓波（Walt Dropo）以及2024年的米蘭達（Jose Miranda）。

托爾伯特也成為1900年後第3位連兩場都敲出5安打的球員，前兩人分別是1917年的麥爾斯（Hi Myers）與1970年的克萊門特（Roberto Clemente）。他的紀錄之夜直到9局飛向右外野出局才告一段落。

關鍵字： MLB皇家隊托爾伯特快腿速度

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