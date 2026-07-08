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英媒質疑VAR尺度　埃及進球遭取消引爭議：以往會讓比賽繼續

▲▼埃及與阿根廷之戰，場上充滿許多判決爭議。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及與阿根廷之戰出現判決爭議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

衛冕軍阿根廷在世界盃16強賽完成大逆轉，以3比2擊敗埃及挺進8強，不過比賽中埃及一度破門的進球，在VAR介入後遭判無效，成為賽後最大爭議。英國《BBC Sport》記者強森（Dale Johnson）也在社群平台X指出，類似程度的接觸，過去多數情況下裁判都會選擇讓比賽繼續。

埃及上半場以1比0領先，下半場第58分鐘再度透過反擊攻破阿根廷球門，不過VAR隨後介入，主審親自到場邊觀看重播後，認定進球前阿提亞（Marwan Attia）踩到阿根廷後衛馬丁內斯（Lisandro Martínez）的腳，因此判定犯規在先、進球無效。

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這次判決引發外界討論，強森在X上表示，「像這種程度的動作，以往大多數情況下裁判都會選擇讓比賽繼續。」由於畫面中雙方確實有接觸，但程度是否足以取消進球，也讓不少球迷在賽後提出質疑。

埃及隨後雖再進1球，一度取得2比0領先，但阿根廷在比賽最後階段展開反撲，從第79分鐘起短時間內連進3球，最終以3比2逆轉勝出。阿根廷晉級後，8強將對上瑞士，不過這次VAR取消埃及進球的判決，仍持續成為賽後熱議焦點。

關鍵字： 2026世足世界盃足球

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