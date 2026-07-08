快訊／大谷翔平300轟來了！連2戰開轟達陣　大聯盟史上第5快紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平8日（台灣時間）在主場迎戰洛磯，首局首打席就轟出本季第20發全壘打，也是連2場開轟，不僅完成大聯盟生涯300轟里程碑，還寫下史上第5快紀錄。

根據日媒《Full-Count》報導，大谷擔任先發第一棒指定打擊，首局面對洛磯先發投手，第一個打席就將球轟出全壘打牆外，這發首局首打席全壘打讓道奇主場瞬間沸騰，也讓他正式達成大聯盟生涯300轟。

這是大谷本季第20轟，也是連續兩場比賽開轟，生涯第31支首局首打席全壘打、本季第7支。同時，他自2021年起已連續6個球季至少敲出20支全壘打。若加上日職時期48轟，大谷日、美職通算全壘打數來到348轟，距離350轟僅差2支。

大谷在大聯盟第9個球季完成300轟里程碑，以打者身分出賽1102場就達成，超越「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的1117場，成為大聯盟史上第5快完成300轟的球員。

截至賽前，大谷本季打者成績為83場出賽，打擊率2成94、19轟、55分打點、OPS 0.944；投手則先發14場，繳出8勝2敗、防禦率1.79的亮眼成績。