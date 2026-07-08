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詹皇下一站勇士再升溫？　Shams曝本周將與格林私下會面

▲詹姆斯（LeBron James）、格林（Draymond Green）。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（LeBron James）本周將面會格林（Draymond Green）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏動向持續受到關注，隨著外界不斷傳出金州勇士有意網羅他，NBA權威記者查拉尼亞（Shams Charania）再爆料，詹姆斯本周將與勇士老將格林（Draymond Green）一起度過一段時間，也讓相關傳聞再度升溫。

查拉尼亞在作客《The Stephen A. Smith Show》時透露，「詹姆斯和格林本周會一起待上一段時間，他們人在某個沒有公開的地點，我不知道自己是否可以透露地點，但這也代表，上周他花時間陪伴朋友和家人。」

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詹姆斯結束效力洛杉磯湖人8個球季後，目前已成為完全自由球員，外界普遍認為他下一站將以具備爭冠實力的球隊為優先考量，包括邁阿密熱火、克里夫蘭騎士及金州勇士都被視為可能的落腳處。

即使已41歲，詹姆斯上季依舊維持高水準表現，例行賽出賽60場，場均20.9分、7.2助攻、6.1籃板；季後賽則繳出23.2分、7.3助攻、6.7籃板。

勇士方面，上季以37勝45敗排名西區第10，雖在附加賽擊敗洛杉磯快艇，但隨後不敵鳳凰城太陽，無緣晉級季後賽。若詹姆斯最終選擇加盟，將有機會與柯瑞（Stephen Curry）、格林組成備受矚目的全新核心陣容。

關鍵字： NBA金州勇士詹姆斯格林

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