梅西阿根廷壓軸！世界盃8強賽看點一次看　哈蘭德率挪威戰英格蘭

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026北中美世界盃8強對戰正式出爐，根據《FOX Sports》整理，本屆16強戰話題十足，梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷更在0比2落後埃及的絕境下，最後20多分鐘連進3球，以3比2完成世界盃史上經典逆轉之一，也讓衛冕軍續留爭冠行列。

阿根廷今克服0比2落後逆境，以3比2驚奇逆轉埃及，續朝超過60年沒有球隊達成的連霸之路邁進，將在台灣時間7月12日上午9點交手稍早在PK大戰擊敗哥倫比亞的瑞士。瑞士與哥倫比亞鏖戰120分鐘0比0，最後PK大戰勝出，這也是瑞士自1954年後首度重返世界盃8強。

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法國與非洲僅存希望摩洛哥將於台灣時間7月10日上午4點為8強揭開序幕，這也是2022年世界盃4強戰重演，當時法國以2比0勝出。「北非雄獅」16強以3比0擊敗加拿大，成為史上首支連兩屆闖進世界盃8強的非洲球隊，盼報上屆4強落敗的一箭之仇；法國則靠姆巴佩（Kylian Mbappe）12碼破門，以1比0淘汰巴拉圭。

台灣時間7月11日上午3點則由「無敵艦隊」西班牙交手比利時。比利時16強以4比1擊敗地主美國，讓美國無緣在主場突破8強荒，「黃金世代」則迎來再次證明自己的機會，近4屆世界盃第3度打進8強。西班牙靠梅里諾（Mikel Merino）補時進球，以1比0淘汰葡萄牙，這是西班牙自2010年奪冠後首度重返世界盃8強。

「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）則將在台灣時間7月12日上午5點率領挪威挑戰英格蘭。英格蘭16強在墨西哥城以3比2擊敗墨西哥，連續3屆世界盃晉級8強，即使下半場多數時間少打一人仍守住勝利。挪威則是隊史首度打進世界盃8強，哈蘭德在16強對巴西梅開二度，率隊以2比1爆冷淘汰森巴軍團，也讓自己並列金靴榜首。

▲。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）