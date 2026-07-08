阿根廷絕殺前最大爭議！VAR為何沒介入薩拉赫倒地　專家：先碰到球

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強淘汰賽進入尾聲！阿根廷上演史詩級「讓二追三」大逆轉，靠著梅西（Lionel Messi）5分鐘內1傳1射，及費南德斯（Enzo Fernández）傷停補時致命頭槌絕殺，最終3比2淘汰大黑馬埃及晉級8強。而埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah）絕殺前的關鍵倒地未獲吹判，引爆全球球迷熱議。

▲薩拉赫（右2）向主裁判理論。（圖／達志影像／美聯社）

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⁉️???? ¿Hay penalti en la acción entre Nico González y Salah?



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???????? El jugador argentino intercepta el balón y, tras ello, se produce un contacto no punible.



▪️ Por tanto, no existe ninguna infracción previa revisable en el tercer gol de Argentina. pic.twitter.com/VuZXwk7RPK — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 7, 2026

薩拉赫倒地沒吹？專家揭密VAR不介入原因

傷停補時2比2平手之際，出現了決定比賽勝負、同時引發大眾激烈爭辯的關鍵瞬間。薩拉赫在阿根廷禁區內與阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）肢體接觸後倒地，主裁判未響哨也沒看VAR。阿根廷隨即發動快攻，由費南德斯攻進價值連城的絕殺球。

針對這起在社群媒體上引發炎上的判決，知名裁判分析帳號「Archivo VAR」出面解釋，關鍵在於阿爾瓦雷斯率先碰到皮球，薩拉赫在發生肢體接觸前就已失去球權，因此不構成犯規，VAR自然無須介入。

▲埃及與阿根廷之戰，場上充滿許多爭議判決。（圖／達志影像／美聯社）

埃及主帥氣炸吞黃 非洲球隊再成逆轉苦主

即使規則層面解釋得通，面對戲劇性的殘酷結局，埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）在場邊極度不滿，多次激烈抗議並做出「中止比賽」手勢，最終遭裁判出示黃牌警告才稍微控制場面。

這場比賽也讓埃及寫下悲情紀錄。他們是繼塞內加爾後，本屆淘汰賽第二支在領先兩球優勢下，慘遭「讓二追三」淘汰的非洲球隊，無緣延續本屆的黑馬驚奇之旅。