運動雲

>

阿根廷絕殺前最大爭議！VAR為何沒介入薩拉赫倒地　專家：先碰到球

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強淘汰賽進入尾聲！阿根廷上演史詩級「讓二追三」大逆轉，靠著梅西（Lionel Messi）5分鐘內1傳1射，及費南德斯（Enzo Fernández）傷停補時致命頭槌絕殺，最終3比2淘汰大黑馬埃及晉級8強。而埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah）絕殺前的關鍵倒地未獲吹判，引爆全球球迷熱議。

▲▼埃及與阿根廷之戰，場上充滿許多判決爭議。（圖／記者林緯平攝）

▲薩拉赫（右2）向主裁判理論。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

薩拉赫倒地沒吹？專家揭密VAR不介入原因

傷停補時2比2平手之際，出現了決定比賽勝負、同時引發大眾激烈爭辯的關鍵瞬間。薩拉赫在阿根廷禁區內與阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）肢體接觸後倒地，主裁判未響哨也沒看VAR。阿根廷隨即發動快攻，由費南德斯攻進價值連城的絕殺球。

針對這起在社群媒體上引發炎上的判決，知名裁判分析帳號「Archivo VAR」出面解釋，關鍵在於阿爾瓦雷斯率先碰到皮球，薩拉赫在發生肢體接觸前就已失去球權，因此不構成犯規，VAR自然無須介入。

▲▼埃及與阿根廷之戰，場上充滿許多判決爭議。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及與阿根廷之戰，場上充滿許多爭議判決。（圖／達志影像／美聯社）

埃及主帥氣炸吞黃　非洲球隊再成逆轉苦主

即使規則層面解釋得通，面對戲劇性的殘酷結局，埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）在場邊極度不滿，多次激烈抗議並做出「中止比賽」手勢，最終遭裁判出示黃牌警告才稍微控制場面。

這場比賽也讓埃及寫下悲情紀錄。他們是繼塞內加爾後，本屆淘汰賽第二支在領先兩球優勢下，慘遭「讓二追三」淘汰的非洲球隊，無緣延續本屆的黑馬驚奇之旅。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西埃及

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

別惹梅西！亨利爆料「喚醒野獸」內幕　暴怒連轟3球嗆裁判

別惹梅西！亨利爆料「喚醒野獸」內幕　暴怒連轟3球嗆裁判

梅西衝生涯首座金靴！哈蘭德、姆巴佩緊追　世界盃8強掀射手對決

梅西衝生涯首座金靴！哈蘭德、姆巴佩緊追　世界盃8強掀射手對決

輸梅西仍心服口服！薩拉赫淚眼告白：他能1人改變比賽　暗吐裁判不公

輸梅西仍心服口服！薩拉赫淚眼告白：他能1人改變比賽　暗吐裁判不公

梅西太暖了！賽後特地停下腳步　接受腦麻輪椅記者採訪

梅西太暖了！賽後特地停下腳步　接受腦麻輪椅記者採訪

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

2歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

3喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

4郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

5阿根廷爭冠足協卻爆84億洗錢疑雲！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366