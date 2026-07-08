道奇記者會罕見一幕！開放20高中生提問　羅伯斯笑談大谷300轟

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平大聯盟生涯300轟只差1支，總教練羅伯斯（Dave Roberts）8日（台灣時間）賽前被美國高中生問到大谷面對里程碑的心境，他直言，大谷當然會意識到這項紀錄，但最重要的仍是為了贏球而打。

羅伯斯在道奇主場對洛磯賽前受訪，現場特別邀請高中生進入訪問室，其中一名學生提問，大谷距離大聯盟生涯300轟只差1支，今天比賽會以什麼心情面對？球隊又如何提醒球員不要過度追求個人紀錄，而是優先重視團隊？

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羅伯斯先稱讚這是好問題，並表示，「如果他能打全壘打，當然會幫助道奇，但他還是必須接受投手給他的球，在打席中做出正確判斷。」他也提到，大谷前一戰就是很好的例子，該揮的好球積極出棒，壞球則確實選掉。

羅伯斯也坦言，球員畢竟是人，當重要里程碑接近時，難免會想追逐紀錄，反而可能用力過猛。他強調，希望球員先專注在「為了贏球而打」，只要為球隊而戰、接受對手給的攻擊機會，數字自然會跟著到來。

談到大谷是否知道300轟近在眼前，羅伯斯笑說，「翔平當然也充分意識到，只差1支就是300轟。我希望今晚就能看到那一支出現。」