別惹梅西！亨利爆料「喚醒野獸」內幕　暴怒連轟3球嗆裁判

▲傳奇名將亨利分享梅西的小故事。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）為球隊落淚的真情流露感動無數球迷，法國傳奇名將亨利（Thierry Henry）受訪時大讚前隊友，直言梅西的眼淚展現了人性，但上場後卻是名「非人類」。他更爆料梅西曾在訓練時因裁判不吹犯規，化身野獸狂進3球的超狂事蹟。

別喚醒野獸！暴怒連轟3球教訓裁判

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亨利回憶起與梅西在巴塞隆納同隊的時光，直言「有時候你真的不要去喚醒沉睡的野獸」。他透露某次訓練中，梅西被犯規卻沒獲得哨音，裁判甚至要他別抱怨，這徹底激怒了梅西。只見梅西立刻切換模式，瘋狂從隊友腳下斷球，在極短時間內連續轟進3球。進球後，梅西回頭對著裁判丟下一句：「下次記得吹判。」霸氣的舉動讓在場所有人瞬間噤聲，心服口服。

????️ Thierry Henry sobre Leo Messi:



“Primero mírenlo llorar. Eso muestra cuánto significa para él. Nos recuerda que es humano… y enseguida vuelve a demostrarnos que no lo parece.”



“No despierten a la bestia que lleva dentro. Lo viví en los entrenamientos: si sentía una… — Veronica Brunati (@verobrunati) July 7, 2026

踢滿120分鐘照樣暴衝 寫下好萊塢神級劇本

當球隊陷入絕境，梅西總能挺身而出。亨利驚嘆，即便梅西才剛經歷上一場和維德角的120分鐘苦戰，他依舊能主動要球，獨自盤帶撕裂所有人防線以改變戰局。亨利坦言自己也曾是頂級球星，但過去和梅西同隊時，好幾次看著對方進球，自己竟會在場上發呆個兩秒，忍不住大喊「WOW」，才意識到比賽還在進行。這種不可思議的表現，讓亨利直呼根本是導演寫出來的好萊塢電影劇本，而梅西正在用雙腳創造歷史。

眼淚背後的凡人魅力 牽動全球球迷的心

梅西長年來在足壇的統治力，總讓外界將他視為「無所不能的外星人」。然而，亨利點出了極其細膩的觀點：「看看他哭泣的樣子，那證明他也是凡人，代表勝負對他意義多麼重大。」即使他也會錯失12碼罰球、也有體力耗盡的時刻，但正是這種將團隊扛在肩上的責任感與真性情，讓全球球迷看見球王脫下球衣後，最真實且觸動人心的凡人魅力。