運動雲

>

別惹梅西！亨利爆料「喚醒野獸」內幕　暴怒連轟3球嗆裁判

▲▼阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳奇名將亨利分享梅西的小故事。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）為球隊落淚的真情流露感動無數球迷，法國傳奇名將亨利（Thierry Henry）受訪時大讚前隊友，直言梅西的眼淚展現了人性，但上場後卻是名「非人類」。他更爆料梅西曾在訓練時因裁判不吹犯規，化身野獸狂進3球的超狂事蹟。

別喚醒野獸！暴怒連轟3球教訓裁判

[廣告]請繼續往下閱讀...

亨利回憶起與梅西在巴塞隆納同隊的時光，直言「有時候你真的不要去喚醒沉睡的野獸」。他透露某次訓練中，梅西被犯規卻沒獲得哨音，裁判甚至要他別抱怨，這徹底激怒了梅西。只見梅西立刻切換模式，瘋狂從隊友腳下斷球，在極短時間內連續轟進3球。進球後，梅西回頭對著裁判丟下一句：「下次記得吹判。」霸氣的舉動讓在場所有人瞬間噤聲，心服口服。

踢滿120分鐘照樣暴衝　寫下好萊塢神級劇本

當球隊陷入絕境，梅西總能挺身而出。亨利驚嘆，即便梅西才剛經歷上一場和維德角的120分鐘苦戰，他依舊能主動要球，獨自盤帶撕裂所有人防線以改變戰局。亨利坦言自己也曾是頂級球星，但過去和梅西同隊時，好幾次看著對方進球，自己竟會在場上發呆個兩秒，忍不住大喊「WOW」，才意識到比賽還在進行。這種不可思議的表現，讓亨利直呼根本是導演寫出來的好萊塢電影劇本，而梅西正在用雙腳創造歷史。

眼淚背後的凡人魅力　牽動全球球迷的心

梅西長年來在足壇的統治力，總讓外界將他視為「無所不能的外星人」。然而，亨利點出了極其細膩的觀點：「看看他哭泣的樣子，那證明他也是凡人，代表勝負對他意義多麼重大。」即使他也會錯失12碼罰球、也有體力耗盡的時刻，但正是這種將團隊扛在肩上的責任感與真性情，讓全球球迷看見球王脫下球衣後，最真實且觸動人心的凡人魅力。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

梅西衝生涯首座金靴！哈蘭德、姆巴佩緊追　世界盃8強掀射手對決

梅西衝生涯首座金靴！哈蘭德、姆巴佩緊追　世界盃8強掀射手對決

輸梅西仍心服口服！薩拉赫淚眼告白：他能1人改變比賽　暗吐裁判不公

輸梅西仍心服口服！薩拉赫淚眼告白：他能1人改變比賽　暗吐裁判不公

梅西太暖了！賽後特地停下腳步　接受腦麻輪椅記者採訪

梅西太暖了！賽後特地停下腳步　接受腦麻輪椅記者採訪

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

2歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

3喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

4郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

5阿根廷爭冠足協卻爆84億洗錢疑雲！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366