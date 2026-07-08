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梅西神救阿根廷讓主帥起雞皮疙瘩　賽後淚崩：執教生涯最棒一刻

▲阿根廷主帥斯卡洛尼賽中擁抱梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷主帥斯卡洛尼賽中擁抱梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

阿根廷在世界盃16強上演驚天逆轉，從0比2落後埃及，最終以3比2搶下8強門票。根據日媒《SOCCER DIGEST Web》報導，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後難掩激動，直呼這是「執教生涯中最棒的瞬間」。

阿根廷此戰開賽15分鐘先失球，第67分鐘再被埃及追加進球，一度陷入0比2絕境。梅西（Lionel Messi）雖然上半場錯失12碼，但最後仍以1進球、1助攻完成救贖，率隊完成大逆轉。

斯卡洛尼賽後表示，這場比賽讓他起雞皮疙瘩，尤其看到梅西即使錯失12碼，仍能在最關鍵時刻重新站出來，展現球隊領袖價值。當終場哨聲在亞特蘭大響起時，斯卡洛尼激動得幾乎說不出話，眼眶泛淚、努力忍住情緒，坦言自己難以形容剛剛所見證的一切。他在賽後受訪時表示，「這支球隊太棒了！我真的無話可說，現在的我說不出其他任何話。」

阿根廷最後靠羅梅羅（Cristian Romero）、梅西與恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）連進3球逆轉戰局。梅西也締造多項世界盃紀錄，包括成為史上首位連續6場世界盃淘汰賽破門的球員，並持續刷新世界盃史上進球與助攻紀錄。

衛冕軍阿根廷驚險晉級後，8強將對上瑞士。瑞士在16強與哥倫比亞鏖戰120分鐘0比0，最後PK大戰以4比3勝出，睽違72年再闖世界盃8強。

關鍵字： 標籤:阿根廷梅西世界盃逆轉勝8強

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