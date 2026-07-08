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美媒8強戰力榜出爐！法國冠軍熱門、西班牙壓阿根廷　挪威黑馬第4

▲法國不畏球風骯髒巴拉圭晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國奪冠熱門。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026北中美世界盃8強出爐，美媒《The Sporting News》依照陣容實力、本屆賽事表現與奪冠機率，評選8強球隊戰力排行榜，法國被列為最大奪冠熱門，西班牙第2，衛冕軍阿根廷排第3，爆冷淘汰巴西的挪威則高居第4。

法國本屆一路展現強大火力，小組賽連勝塞內加爾、伊拉克、挪威，32強再以3比0擊敗瑞典，16強則以1比0小勝巴拉圭。《The Sporting News》認為，法國仍是紙面與實戰上最具天賦的球隊，姆巴佩（Kylian Mbappe）依舊是梅西之外世界最強攻擊手，歐利塞（Michael Olise）也在首屆世界盃打出亮眼表現。

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西班牙排名第2，最大優勢是防守穩定，本屆至今已連續6場零封，成為世界盃史上第一支達成此紀錄的球隊。雖然亞馬爾（Lamine Yamal）尚未完全恢復最佳狀態，尼科・威廉斯（Nico Williams）仍缺陣，但靠著佩德里（Pedri）、羅德里（Rodri）掌控中場，加上門將西蒙（Unai Simon）穩定發揮，被看好具備爭冠條件。

阿根廷雖然小組賽3戰全勝，但32強對維德角、16強對埃及都以3比2驚險過關，排名第3。美媒指出，阿根廷仍靠著團隊韌性與梅西（Lionel Messi）的魔法撐過難關，不過中場控制力不如過去，也讓衛冕之路浮現疑慮。挪威則成為最大黑馬，接連擊敗象牙海岸與巴西，哈蘭德（Erling Haaland）與厄德高（Martin Odegaard）領軍，被評為第4。

第5至第8依序為英格蘭、摩洛哥、比利時與瑞士。英格蘭陣容天賦仍被看好，但右後衛與中場傷兵是隱憂；摩洛哥延續2022年4強氣勢，不過8強將強碰法國；比利時16強以4比1大勝美國後評價回升；瑞士雖睽違72年晉級8強，但16強對哥倫比亞進攻乏力，被美媒列為8強戰力墊底。

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