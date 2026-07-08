運動雲

>

快訊／勇士爭取詹皇恐夢碎？　LBJ全面拒絕面談

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲勇士招募詹姆斯加盟計畫，可能因為他無意與球隊進行面談而生變。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士今夏能否迎來「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）夢幻合體？目前看來局勢正朝向不利於灣區大軍的方向發展。根據美媒最新報導，詹姆斯在自由球員市場的最新動態出現兩大不利因素，不僅傳出他無意與任何球隊進行面對面招募會談，勇士球團內部對於網羅這位4屆MVP的樂觀程度，也已降至冰點。

NBA知名記者海恩斯（Chris Haynes）在《NBA TV》節目中披露，現年41歲的詹姆斯並不打算親自參與各隊的招募簡報。相反地，他將所有交涉權限全權委託給經紀人保羅（Rich Paul）處理，由保羅過濾資訊後再向他匯報，最後才由詹姆斯拍板定案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海恩斯指出，「詹姆斯目前沒有計畫參與任何招募會面，他的經紀人保羅正負責所有的幕後工作，與各球隊交涉並傳達情報，詹姆斯則坐鎮後方做出最終決定。」

這項消息對勇士而言無疑是一記重擊。原本外界預期，勇士兩大核心柯瑞與格林（Draymond Green）能發揮影響力，透過面對面溝通「動之以情」說服詹姆斯加盟，如今這項優勢隨著詹姆斯拒絕面談而蕩然無存。

《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）更進一步爆料，勇士球團內部消息人士透露，對於詹姆斯選擇金州作為職業生涯下一站的樂觀情緒「非常低」。

事實上，勇士在自由市場開啟之初曾被視為強力競爭者，但隨著球團未能積極追求戴維斯（Anthony Davis）來與柯瑞搭檔，導致勇士在詹姆斯的候選名單中排名下滑。在缺乏重磅補強作為誘因的情況下，勇士的招募籌碼顯然難以在眾多競爭者中脫穎而出。

儘管如此，勇士目前仍保留陣容空間，試圖在變幻莫測的自由市場中等待轉機。但這項策略也伴隨著高風險，若為了等待一個「可能不會來的人」而遲遲不動作，勇士恐將錯失補強其他陣容缺口的黃金時機。

經紀人保羅日前在Podcast節目中曾列出詹姆斯的10個潛在落腳處，包括勇士、騎士、熱火、76人、灰狼、金塊、馬刺、尼克、塞爾提克及獨行俠。雖然勇士仍在名單內，但領先地位已不復存在。

隨著柯瑞的奪冠窗口不斷縮小，勇士的休賽季卻充滿不確定性。在詹姆斯尚未做出最後決定前，灣區軍團目前也只能苦等，期盼奇蹟能夠發生。

關鍵字： NBA詹姆斯勇士詹皇柯瑞LBJLeBron James

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

哥倫比亞無緣8強　「萬人迷」帥哥隊長J羅悲情謝幕

哥倫比亞無緣8強　「萬人迷」帥哥隊長J羅悲情謝幕

「瑞士鐵壁」誕生！　科貝爾單場3撲救助隊勇闖8強

「瑞士鐵壁」誕生！　科貝爾單場3撲救助隊勇闖8強

快訊／世界盃8強正式出爐　瑞士睽違72年再度搭上末班車圓夢

快訊／世界盃8強正式出爐　瑞士睽違72年再度搭上末班車圓夢

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／湖人補強來了！　前勇士3冠中鋒魯尼加盟

快訊／湖人補強來了！　前勇士3冠中鋒魯尼加盟

快訊／NBA傳奇控衛羅瑞退役　重返暴龍簽一日合約結束20季生涯

快訊／NBA傳奇控衛羅瑞退役　重返暴龍簽一日合約結束20季生涯

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

【媽媽會封鎖小孩LINE】家寧妹庭上爆料　家寧一聽笑出來

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

2歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

3喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

4郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

5阿根廷爭冠足協卻爆84億洗錢疑雲！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366