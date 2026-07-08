快訊／勇士爭取詹皇恐夢碎？　LBJ全面拒絕面談

▲勇士招募詹姆斯加盟計畫，可能因為他無意與球隊進行面談而生變。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士今夏能否迎來「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）夢幻合體？目前看來局勢正朝向不利於灣區大軍的方向發展。根據美媒最新報導，詹姆斯在自由球員市場的最新動態出現兩大不利因素，不僅傳出他無意與任何球隊進行面對面招募會談，勇士球團內部對於網羅這位4屆MVP的樂觀程度，也已降至冰點。

NBA知名記者海恩斯（Chris Haynes）在《NBA TV》節目中披露，現年41歲的詹姆斯並不打算親自參與各隊的招募簡報。相反地，他將所有交涉權限全權委託給經紀人保羅（Rich Paul）處理，由保羅過濾資訊後再向他匯報，最後才由詹姆斯拍板定案。

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海恩斯指出，「詹姆斯目前沒有計畫參與任何招募會面，他的經紀人保羅正負責所有的幕後工作，與各球隊交涉並傳達情報，詹姆斯則坐鎮後方做出最終決定。」

這項消息對勇士而言無疑是一記重擊。原本外界預期，勇士兩大核心柯瑞與格林（Draymond Green）能發揮影響力，透過面對面溝通「動之以情」說服詹姆斯加盟，如今這項優勢隨著詹姆斯拒絕面談而蕩然無存。

《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）更進一步爆料，勇士球團內部消息人士透露，對於詹姆斯選擇金州作為職業生涯下一站的樂觀情緒「非常低」。

事實上，勇士在自由市場開啟之初曾被視為強力競爭者，但隨著球團未能積極追求戴維斯（Anthony Davis）來與柯瑞搭檔，導致勇士在詹姆斯的候選名單中排名下滑。在缺乏重磅補強作為誘因的情況下，勇士的招募籌碼顯然難以在眾多競爭者中脫穎而出。

儘管如此，勇士目前仍保留陣容空間，試圖在變幻莫測的自由市場中等待轉機。但這項策略也伴隨著高風險，若為了等待一個「可能不會來的人」而遲遲不動作，勇士恐將錯失補強其他陣容缺口的黃金時機。

經紀人保羅日前在Podcast節目中曾列出詹姆斯的10個潛在落腳處，包括勇士、騎士、熱火、76人、灰狼、金塊、馬刺、尼克、塞爾提克及獨行俠。雖然勇士仍在名單內，但領先地位已不復存在。

隨著柯瑞的奪冠窗口不斷縮小，勇士的休賽季卻充滿不確定性。在詹姆斯尚未做出最後決定前，灣區軍團目前也只能苦等，期盼奇蹟能夠發生。