梅西衝生涯首座金靴！哈蘭德、姆巴佩緊追　世界盃8強掀射手對決

▲梅西以8顆進球領先金靴獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強正式出爐！傳統強權巴西睽違36年遭淘汰，地主三國皆落馬。金靴獎之爭白熱化，阿根廷球王梅西狂轟8球暫居第一，力壓新世代雙神姆巴佩與哈蘭德的7球，朝生涯首座世足金靴獎邁進。

金靴獎4神獸大亂鬥！梅西8球獨走、哈蘭德對決凱恩

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本屆金靴獎競爭堪稱神仙打架！阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）在16強戰再度破網，締造本屆世界盃連5場進球的傲人紀錄，目前以8顆進球暫居射手榜第一。這不僅讓他將世足歷史進球王紀錄推高至21球，更有望奪下過去5屆未曾拿到的金靴獎。

▲法國隊姆巴佩，將在8強對決摩洛哥。（圖／達志影像／美聯社）

緊追在後的是「法國王牌」姆巴佩（Kylian Mbappe）與挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland），兩人皆以7球虎視眈眈；而英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也以6球位居第四。接下來英格蘭與挪威將在8強戰正面交鋒，凱恩與哈蘭德的頂級火力對決，勢必將賽事張力推向最高潮。

▲美加墨世界盃8強賽賽程 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

歐洲列強佔據6席！挪威寫隊史新猷、摩洛哥創非洲奇蹟

端看本屆8強版圖，歐洲球隊展現強大統治力狂掃6席，南美洲與非洲則各剩1席。其中，由哈蘭德領軍的挪威隊成為本屆最大黑馬，隊史首度殺入世足8強，引發全球足壇熱烈討論。另一方面，北非勁旅摩洛哥延續上一屆卡達世界盃的氣勢，成為史上首支連續兩屆晉級8強的非洲球隊，徹底打破歐洲與南美洲長年壟斷的局面，為賽事帶來更多元的觀賽視角。

▲挪威哈蘭德將在8強交手英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

世代交替的眼淚：巴西36年最慘、C羅與地主國黯然退場

幾家歡樂幾家愁，本屆賽會同時見證了殘酷的世代交替與主場魔咒。足球王國巴西意外中箭落馬，自1990年以來首度無緣8強，創下36年來最難堪紀錄，令廣大球迷心碎。而締造史上首位「連續6屆世界盃進球」神蹟的C羅（Cristiano Ronaldo），也隨著葡萄牙隊黯然出局。此外，美國、加拿大與墨西哥三個共同主辦國全數在淘汰賽前段止步，無緣在鄉親父老面前捧起大力神盃，留下不小遺憾。