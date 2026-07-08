運動雲

>

梅西衝生涯首座金靴！哈蘭德、姆巴佩緊追　世界盃8強掀射手對決

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西以8顆進球領先金靴獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強正式出爐！傳統強權巴西睽違36年遭淘汰，地主三國皆落馬。金靴獎之爭白熱化，阿根廷球王梅西狂轟8球暫居第一，力壓新世代雙神姆巴佩與哈蘭德的7球，朝生涯首座世足金靴獎邁進。

金靴獎4神獸大亂鬥！梅西8球獨走、哈蘭德對決凱恩

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆金靴獎競爭堪稱神仙打架！阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）在16強戰再度破網，締造本屆世界盃連5場進球的傲人紀錄，目前以8顆進球暫居射手榜第一。這不僅讓他將世足歷史進球王紀錄推高至21球，更有望奪下過去5屆未曾拿到的金靴獎。

▲法國隊姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國隊姆巴佩，將在8強對決摩洛哥。（圖／達志影像／美聯社）

緊追在後的是「法國王牌」姆巴佩（Kylian Mbappe）與挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland），兩人皆以7球虎視眈眈；而英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也以6球位居第四。接下來英格蘭與挪威將在8強戰正面交鋒，凱恩與哈蘭德的頂級火力對決，勢必將賽事張力推向最高潮。

▲▼ 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲美加墨世界盃8強賽賽程 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

歐洲列強佔據6席！挪威寫隊史新猷、摩洛哥創非洲奇蹟

端看本屆8強版圖，歐洲球隊展現強大統治力狂掃6席，南美洲與非洲則各剩1席。其中，由哈蘭德領軍的挪威隊成為本屆最大黑馬，隊史首度殺入世足8強，引發全球足壇熱烈討論。另一方面，北非勁旅摩洛哥延續上一屆卡達世界盃的氣勢，成為史上首支連續兩屆晉級8強的非洲球隊，徹底打破歐洲與南美洲長年壟斷的局面，為賽事帶來更多元的觀賽視角。

▲▼挪威哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德將在8強交手英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

世代交替的眼淚：巴西36年最慘、C羅與地主國黯然退場

幾家歡樂幾家愁，本屆賽會同時見證了殘酷的世代交替與主場魔咒。足球王國巴西意外中箭落馬，自1990年以來首度無緣8強，創下36年來最難堪紀錄，令廣大球迷心碎。而締造史上首位「連續6屆世界盃進球」神蹟的C羅（Cristiano Ronaldo），也隨著葡萄牙隊黯然出局。此外，美國、加拿大與墨西哥三個共同主辦國全數在淘汰賽前段止步，無緣在鄉親父老面前捧起大力神盃，留下不小遺憾。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西姆巴佩哈蘭德C羅

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

輸梅西仍心服口服！薩拉赫淚眼告白：他能1人改變比賽　暗吐裁判不公

輸梅西仍心服口服！薩拉赫淚眼告白：他能1人改變比賽　暗吐裁判不公

梅西太暖了！賽後特地停下腳步　接受腦麻輪椅記者採訪

梅西太暖了！賽後特地停下腳步　接受腦麻輪椅記者採訪

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

【油鍋起火竟沖水？】火勢瞬間竄天花板　廚房秒變火海！

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

2歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

3喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

4郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

5阿根廷爭冠足協卻爆84億洗錢疑雲！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366