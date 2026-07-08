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世界盃16強賽後FIFA排名出爐！挪威大躍進逼近日本　瑞士超車義大利

▲挪威8強戰前傳出多名球員身體不適，備戰英格蘭增添變數，哈蘭德（Erling Haland） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德（Erling Haland） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026北中美世界盃16強賽全部結束，8強名單正式出爐，FIFA即時暫定排名也出現變動。根據日媒《Football Channel》報導，法國仍維持榜首，阿根廷與西班牙緊追在後，挪威與瑞士則成為本屆賽事排名竄升最明顯的球隊。

法國本屆賽事表現穩定，16強以1比0擊敗巴拉圭，晉級8強同時也守住即時排名第1。阿根廷在16強以3比2逆轉埃及，西班牙則以1比0擊敗葡萄牙，兩隊分居第2、第3，與法國差距相當接近。

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挪威成為最大黑馬之一。挪威賽前排名第31，小組賽先後擊敗伊拉克、塞內加爾，32強再以2比1擊退象牙海岸，16強更以2比1爆冷淘汰巴西，暫定排名一路衝上第19，比賽前大幅上升12名，距離第17名的日本只差2個名次。

瑞士同樣持續上升。瑞士在16強最後一戰與哥倫比亞鏖戰120分鐘，雙方0比0不分勝負，最終瑞士在PK大戰以4比3勝出，睽違72年再度挺進8強。瑞士賽前排名第19，先在32強擊敗阿爾及利亞，再淘汰哥倫比亞，暫定排名升至第14，超越義大利。

最新排名如下

1.法國
2.阿根廷
3.西班牙
4.英格蘭
5.巴西
6.摩洛哥
7.葡萄牙
8.比利時
9.荷蘭
10.墨西哥
11.哥倫比亞
12.德國
13.克羅埃西亞
14.瑞士
15.義大利
16.美國
17.日本
18.塞內加爾
19.挪威
20.烏拉圭
21.丹麥
22.伊朗
23.奧地利
24.埃及
25.厄瓜多
26.奈及利亞
27.土耳其
28.澳洲
29.阿爾及利亞
30.加拿大

關鍵字： 世界盃挪威瑞士即時排名法國

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