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哥倫比亞無緣8強　「萬人迷」帥哥隊長J羅悲情謝幕

▲哥倫比亞萬人迷隊長「J羅」。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞黯然淘汰，身為隊長的J羅（中）賽後仍暖心安慰隊友。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024世界盃16強淘汰賽上演激烈的「矛盾大對決」，哥倫比亞與瑞士一路鏖戰至延長賽仍是0比0僵持不下，最終在殘酷的PK大戰中，瑞士以4比3險勝脫穎而出。這場勝利不僅讓瑞士自1954年後、睽違72年首度重返世界盃8強，也宣告哥倫比亞傳奇隊長「J羅」（James Rodriguez）的世足征途遺憾止步。

本場比賽雙方防線滴水不漏，正規時間與延長賽合計120分鐘皆未能破網，比賽進入最扣人心弦的PK大戰。瑞士門神科貝爾（Gregor Kobel）發揮關鍵作用，最終以4比3氣走哥倫比亞。根據Stats Foot統計，這也是瑞士繼1954年以主辦國身份闖進8強後，隊史72年來首度挺進世足8強，寫下隊史新篇章。

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對於哥倫比亞而言，這場失利顯得格外苦澀。隊長J羅此戰依舊是球隊靈魂，生涯3度征戰世界盃的他，此戰在下半場第66分鐘被提前換下場，無緣在PK大戰貢獻心力。生涯他在世界盃累積共留下13場出賽、貢獻6進球、4助攻的頂尖數據。

回顧其世足生涯，最好成績為2014年的8強榮光，可惜今日無法帶領球隊重溫舊夢，在16強遺憾吞敗。在已經34歲情況下，本屆賽事是否就是他的世界盃「最後一舞」，也有待他本人後續親自表態。

▲哥倫比亞萬人迷隊長「J羅」。（圖／達志影像／美聯社）

▲J羅此戰在下半場第66分鐘就被提前換下場，本屆世界盃也黯然謝幕。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強瑞士世界盃足球J羅哥倫比亞James Rodriguez

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