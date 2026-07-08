羅伯斯宣布！大谷翔平11日照常先發　明星賽不打全壘打大賽

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平日前因右上臂二頭肌不適提前退場，不過恢復狀況順利。總教練羅伯斯（Dave Roberts）8日（台灣時間）賽前宣布，大谷將按原定計畫於11日先發對戰響尾蛇，並透露他將不會參加明星賽全壘打大賽。

大谷3日對教士之戰投打二刀流出賽，第6局揮棒時感到右上臂二頭肌不適，隨即退場，隔天也缺席比賽。不過他5日已以打者身分回歸，6日恢復傳接球訓練，最遠傳至約50公尺，從練習狀況來看恢復進展順利。

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羅伯斯賽前證實，大谷將按照原定輪值，在11日主場迎戰響尾蛇，這也將是明星賽前的最後一次先發登板。大谷本季至今先發14場，戰績8勝2敗、防禦率1.79。

談到明星賽安排，羅伯斯表示，大谷不會參加明星賽前一天舉行的全壘打大賽，也不會在明星賽登板投球，但仍會以先發指定打擊身分出賽，「大家仍然可以看到他站上打擊區。」

大谷曾於2021年效力天使時首度參加全壘打大賽，當年因賽制緊湊，加上比賽在高海拔的丹佛舉行，他一度累得雙手撐膝喘氣，首輪與當時國民隊強打索托（Juan Soto）激戰到延長賽後遭淘汰。考量目前身體狀況與投手調整，大谷今年預料將不會再挑戰全壘打大賽。