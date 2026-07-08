運動雲

>

「瑞士鐵壁」誕生！　科貝爾單場3撲救助隊勇闖8強

▲瑞士門將科貝爾單場3次神級撲救，不僅獲選單場最佳球員更幫助球隊睽違72年重返世界盃8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士門將科貝爾單場3次神撲救，獲選單場最佳球員更幫助球隊睽違72年返世界盃8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃16強淘汰賽，瑞士與哥倫比亞為了爭奪最後一張8強門票，一路激戰進入殘酷的PK大戰。瑞士靠著門神科貝爾（Gregor Kobel）全場3次關鍵撲救的神勇發揮，最終以4比3險勝哥倫比亞，成功挺進本屆世界盃8強。這不僅是一場得來不易的勝利，更是瑞士隊史睽違72年之久，再度重返世界盃8強行列！

此役瑞士與哥倫比亞打得難分難解，雙方在正規賽與延長賽都陷入僵局，最終必須透過PK大戰一決生死。在壓力巨大的PK環節，瑞士守護神科貝爾展現強大心理素質，全場共計貢獻3次精彩撲救，化身「銅牆鐵壁」徹底粉碎哥倫比亞的晉級夢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

靠著科貝爾在門前的關鍵演出，瑞士最終在點球大戰以4比3勝出。這場勝利對瑞士足球而言意義非凡，因為這是他們自1952年以來，首度闖進世界盃8強，正式寫下隊史近72年來的最佳紀錄。

值得一提的是，瑞士在本屆世界杯淘汰賽已經先後擊敗了阿爾及利亞和哥倫比亞。根據過往數據統計，這是瑞士隊史首次在單屆世界盃裡贏下兩場淘汰賽，也是首度在世界盃PK大戰取勝。

賽後，全場表現近乎完美的科貝爾也毫無懸念獲選為單場最佳球員（Player of the Match）。瑞士成功突圍後，接下來將帶著這股強大氣勢，8強戰遭遇強敵阿根廷，持續朝4強目標邁進。

▲瑞士門將科貝爾單場3次神級撲救，不僅獲選單場最佳球員更幫助球隊睽違72年重返世界盃8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士門將科貝爾關鍵戰役獲選單場最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強瑞士世界盃足球科貝爾Gregor Kobel

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／世界盃8強正式出爐　瑞士睽違72年再度搭上末班車圓夢

快訊／世界盃8強正式出爐　瑞士睽違72年再度搭上末班車圓夢

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／湖人補強來了！　前勇士3冠中鋒魯尼加盟

快訊／湖人補強來了！　前勇士3冠中鋒魯尼加盟

快訊／NBA傳奇控衛羅瑞退役　重返暴龍簽一日合約結束20季生涯

快訊／NBA傳奇控衛羅瑞退役　重返暴龍簽一日合約結束20季生涯

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

2歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

3喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

4郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

5阿根廷爭冠足協卻爆84億洗錢疑雲！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366