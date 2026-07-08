「瑞士鐵壁」誕生！　科貝爾單場3撲救助隊勇闖8強

▲瑞士門將科貝爾單場3次神撲救，獲選單場最佳球員更幫助球隊睽違72年返世界盃8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃16強淘汰賽，瑞士與哥倫比亞為了爭奪最後一張8強門票，一路激戰進入殘酷的PK大戰。瑞士靠著門神科貝爾（Gregor Kobel）全場3次關鍵撲救的神勇發揮，最終以4比3險勝哥倫比亞，成功挺進本屆世界盃8強。這不僅是一場得來不易的勝利，更是瑞士隊史睽違72年之久，再度重返世界盃8強行列！

此役瑞士與哥倫比亞打得難分難解，雙方在正規賽與延長賽都陷入僵局，最終必須透過PK大戰一決生死。在壓力巨大的PK環節，瑞士守護神科貝爾展現強大心理素質，全場共計貢獻3次精彩撲救，化身「銅牆鐵壁」徹底粉碎哥倫比亞的晉級夢。

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靠著科貝爾在門前的關鍵演出，瑞士最終在點球大戰以4比3勝出。這場勝利對瑞士足球而言意義非凡，因為這是他們自1952年以來，首度闖進世界盃8強，正式寫下隊史近72年來的最佳紀錄。

值得一提的是，瑞士在本屆世界杯淘汰賽已經先後擊敗了阿爾及利亞和哥倫比亞。根據過往數據統計，這是瑞士隊史首次在單屆世界盃裡贏下兩場淘汰賽，也是首度在世界盃PK大戰取勝。

賽後，全場表現近乎完美的科貝爾也毫無懸念獲選為單場最佳球員（Player of the Match）。瑞士成功突圍後，接下來將帶著這股強大氣勢，8強戰遭遇強敵阿根廷，持續朝4強目標邁進。

▲瑞士門將科貝爾關鍵戰役獲選單場最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）