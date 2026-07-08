梅西率阿根廷神逆轉埃及　票價翻倍！FIFA保住數百萬美元收入

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷在世界盃上演驚天逆轉，不只把衛冕軍從淘汰邊緣救回，也讓FIFA鬆了一口氣。根據外媒《HITC》報導，阿根廷在對埃及一戰從0比2落後，最後以3比2逆轉晉級8強，連帶帶動後續門票價格暴漲，形同替FIFA守住數百萬美元收入。

阿根廷此戰一度陷入絕境，第79分鐘仍以0比2落後，梅西上半場還錯失12碼，眼看衛冕軍恐提前出局。不過最後10分鐘風雲變色，羅梅羅（Cristian Romero）先以頭槌追回一球，梅西隨後半凌空抽射扳平，恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）再用精準頭槌完成絕殺，阿根廷以3比2逆轉埃及，挺進8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場勝利也直接反映在票價上。根據 Ticket Data 數據，阿根廷8強戰門票最低入場價，原本在比賽當天最高來到1933美元，不過當阿根廷0比2落後時，一度崩跌到953美元。隨著阿根廷連進3球逆轉，票價迅速回升，終場後最低票價已來到1946美元，幾乎翻倍。

報導指出，FIFA本屆世界盃經營官方二手票平台，每筆轉售交易可抽取30%手續費。若阿根廷提前出局，梅西無緣繼續留在美國賽場，勢必衝擊票房與轉售市場；如今阿根廷驚險晉級，後續通往決賽之路的門票需求仍在高點，對FIFA財務部門來說無疑是一大利多。

FIFA預估，本屆世界盃整體售票收入將達30億美元，是2022年卡達世界盃的3倍。阿根廷這場逆轉，不只延續梅西可能的最後一屆世界盃旅程，也讓FIFA在商業層面保住龐大收益。