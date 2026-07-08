輸梅西仍心服口服！薩拉赫淚眼告白：他能1人改變比賽　暗吐裁判不公

▲薩拉赫（左）盛讚梅西的統治力。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

埃及在美加墨世界盃16強慘遭阿根廷淘汰，當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）賽後難掩失落。他不僅心碎指控比賽中「所有判決都針對我們」，更對阿根廷天王梅西（Lionel Messi）心服口服，直言梅西凌駕於所有球員之上，能憑一己之力贏下比賽，並表態力挺梅西奪下巨星們專屬的「最後一舞」。

盛讚梅西獨一檔次「能1個人贏下比賽」

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薩拉赫在賽後接受訪問，對梅西給予了最高級別的讚賞。即使埃及已經拚盡全力，薩拉赫仍無奈坦言：「阿根廷有個叫梅西的傢伙，他完全打破了比賽的平衡，甚至能憑一己之力贏下全場比賽。」薩拉赫強調，梅西的實力遠遠凌駕於現今足壇所有球員之上，這番言論也迅速引爆社群熱議，突顯了全球球迷對於梅西強大主宰力的極度關注。

????????MUY URGENTE ????????



???? Mohamed Salah



????"EGIPTO HIZO LO POSIBLE,Pero en Argentina hay un tipo llamado Leo Messi que puede desequilibrar el partido y GANAR EL PARTIDO SOLO"



????"Está muy por ENCIMA de los demás futbolistas"



????BOOOOOOOOMMMMMMM pic.twitter.com/xovQUqzDvh — madridblaugrana (@madridblaugrana) July 7, 2026

滿腹委屈暗轟裁判 嘆「與全世界為敵」

除了讚嘆對手，帶著滿臉憔悴受訪的薩拉赫，也難掩對淘汰出局的沮喪。為了避免遭到國際足總（FIFA）懲處，他刻意避開直接點名裁判，但他沉重地表示：「要在世界盃這麼關鍵的舞台上，看著所有判決都對你不利，真的非常悲傷且令人挫折。」他形容這種感覺就像是心力交瘁地與全世界為敵，讓埃及隊的拚搏顯得格外無力，也讓外界對於賽場上的吹判尺度引發討論。

巨星最後一舞 薩拉赫毫不猶豫選「他」

本屆世界盃被全球媒體與球迷視為梅西、C羅（Cristiano Ronaldo）、內馬爾（Neymar）等黃金世代巨星的「最後一舞」，外界極度關注誰能笑到最後、捧起大力神盃。當記者問及，若要在這些傳奇中選擇一人完美謝幕時，剛被阿根廷親手淘汰的薩拉赫沒有半點遲疑，直接給出答案：「梅西。」這不僅展現了頂級球員間英雄惜英雄的風度，也為這場充滿爭議與激情的血戰，留下令人動容的註解。