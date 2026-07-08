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快訊／世界盃8強正式出爐　瑞士睽違72年再度搭上末班車圓夢

▲瑞士瓦爾加斯PK大戰關鍵進球，瑞士艱辛擊敗哥倫比亞挺進最終8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士睽違72年再度挺進世界盃最終8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在「PK大戰」艱辛以4比3擊敗哥倫比亞，瑞士睽違72年再度搭上世界盃8強「末班車」，順利挺進2026世足最終8強。在最後一席門票由瑞士拿下後，本屆最終8強名單也正式出爐，包括法國、摩洛哥、挪威、英格蘭、西班牙、比利時、阿根廷以及瑞士。更助攻歐洲列強寫下歷史新頁，追平單屆最多歐洲球隊（6隊）晉級8強的神級紀錄。

瑞士與哥倫比亞此役踢得難分難解，雙方在正規賽與加時賽都無法分出勝負，比賽進入最扣人心弦的PK大戰。瑞士門神與操刀球員頂住壓力，最終以4比3勝出，全隊在場上瘋狂慶祝這得來不易的勝利。

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這場勝利對瑞士來說意義非凡，這是他們自1954年以來，睽違72年之久再次殺進世界盃8強行列，成功打破長年無法突破淘汰賽首輪的魔咒，寫下隊史在世界盃舞台的全新里程碑。

隨著瑞士強勢叩關8強，本屆2026世界盃的8強版圖也正式出爐。值得注意的是，在最終8強名單中，歐洲球隊展現宰制力，共計有6支歐洲球隊成功晉級，這也追平了世界盃史上8強階段最多歐洲球隊的紀錄。

根據數據統計，世界盃歷史上僅有1938年、1954年以及2018年曾出現過8強賽有6支歐洲球隊並立的盛況，此次「歐陸軍團」再度展現強大團體戰力，也讓接下來的8強半準決賽更添看頭。

▲瑞士瓦爾加斯PK大戰關鍵進球，瑞士艱辛擊敗哥倫比亞挺進最終8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士睽違72年，隊史第4度闖入世界盃最終8強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強瑞士世界盃足球

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