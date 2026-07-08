梅西太暖了！賽後特地停下腳步　接受腦麻輪椅記者採訪

▲梅西特地駐足接受行動不便的記者採訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在美加墨世界盃16強以3比2驚險逆轉埃及晉級8強，賽後隊長梅西（Lionel Messi）特地為患有腦性麻痺的委內瑞拉記者駐足受訪。這段專訪影片在社群上瘋傳，梅西不僅展現親民作風，更親口揭露帶領球隊逆轉的戰術關鍵，讓全球球迷大讚「這就是真正的球王」。

戰術解密！梅西親曝3比2逆轉密碼

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面對埃及的重兵防守，阿根廷一度陷入苦戰。梅西在受訪時展現了頂級的球商，他指出對手在中路囤積重兵，「當勞塔羅（Lautaro Martinez）上場後，中間已經塞滿了人，所以我決定往右路拉扯尋找空間。」這項戰術微調立刻收到成效，成功帶動了羅梅羅（Cristian Romero）的關鍵進球。當被記者笑虧「說不在乎紀錄卻打破所有紀錄」時，梅西謙虛表示一切都是順其自然，他真正在乎的是球隊能繼續挺進。

熬過窒息13分鐘 梅西坦言：不想回家

談到比賽末段一度落後的「致命13分鐘」，梅西罕見吐露了內心的煎熬。「當時真的覺得情況很糟、非常艱難，」梅西感性地說，最終能成功逆轉晉級，讓全隊的壓力徹底釋放。「留在世界盃讓我們鬆了一口氣，因為我們真的不想就這樣離開，我們覺得球隊配得上繼續競爭。」這番真情告白，也讓外界看見阿根廷全隊背負的巨大壓力與強烈的求勝意志。

¡PARA USTEDES!



Después de semejante partido y victoria de Argentina, estábamos obligados de hacer todo lo posible para traerles las declaraciones de Leo, pero sinceramente no tuvimos que hacer mucho, ya que Messi se detuvo inmediatamente y nos dedicó un tiempo considerable para… pic.twitter.com/hACxkzZwxy — Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 7, 2026

暖舉感動全網！輪椅記者揭露巨星溫柔面

這次專訪引發社會大眾高度關注，背後的故事同樣令人動容。委內瑞拉記者古提瑞茲（Manu Gutiérrez）因患有痙攣性腦性麻痺，必須仰賴輪椅代步。儘管混採區人潮擁擠，梅西仍在第一時間停下腳步，專心聆聽並詳盡回答問題。古提瑞茲事後在社群發文感動寫下：「我們甚至不需要多做什麼，梅西就立刻停下來給了我們寶貴的時間。」這段互動引發網路熱烈迴響，大批網友與媒體同行紛紛轉發，從不同角度盛讚梅西不僅在場上展現統治力，場下更持續以溫暖同理心發揮正面影響力。