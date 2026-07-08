運動雲

>

梅西太暖了！賽後特地停下腳步　接受腦麻輪椅記者採訪

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西特地駐足接受行動不便的記者採訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在美加墨世界盃16強以3比2驚險逆轉埃及晉級8強，賽後隊長梅西（Lionel Messi）特地為患有腦性麻痺的委內瑞拉記者駐足受訪。這段專訪影片在社群上瘋傳，梅西不僅展現親民作風，更親口揭露帶領球隊逆轉的戰術關鍵，讓全球球迷大讚「這就是真正的球王」。

戰術解密！梅西親曝3比2逆轉密碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對埃及的重兵防守，阿根廷一度陷入苦戰。梅西在受訪時展現了頂級的球商，他指出對手在中路囤積重兵，「當勞塔羅（Lautaro Martinez）上場後，中間已經塞滿了人，所以我決定往右路拉扯尋找空間。」這項戰術微調立刻收到成效，成功帶動了羅梅羅（Cristian Romero）的關鍵進球。當被記者笑虧「說不在乎紀錄卻打破所有紀錄」時，梅西謙虛表示一切都是順其自然，他真正在乎的是球隊能繼續挺進。

熬過窒息13分鐘　梅西坦言：不想回家

談到比賽末段一度落後的「致命13分鐘」，梅西罕見吐露了內心的煎熬。「當時真的覺得情況很糟、非常艱難，」梅西感性地說，最終能成功逆轉晉級，讓全隊的壓力徹底釋放。「留在世界盃讓我們鬆了一口氣，因為我們真的不想就這樣離開，我們覺得球隊配得上繼續競爭。」這番真情告白，也讓外界看見阿根廷全隊背負的巨大壓力與強烈的求勝意志。

暖舉感動全網！輪椅記者揭露巨星溫柔面

這次專訪引發社會大眾高度關注，背後的故事同樣令人動容。委內瑞拉記者古提瑞茲（Manu Gutiérrez）因患有痙攣性腦性麻痺，必須仰賴輪椅代步。儘管混採區人潮擁擠，梅西仍在第一時間停下腳步，專心聆聽並詳盡回答問題。古提瑞茲事後在社群發文感動寫下：「我們甚至不需要多做什麼，梅西就立刻停下來給了我們寶貴的時間。」這段互動引發網路熱烈迴響，大批網友與媒體同行紛紛轉發，從不同角度盛讚梅西不僅在場上展現統治力，場下更持續以溫暖同理心發揮正面影響力。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

2歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

3喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

4郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

5阿根廷爭冠足協卻爆84億洗錢疑雲！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366