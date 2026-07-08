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快訊／湖人補強來了！　前勇士3冠中鋒魯尼加盟

▲▼勇士3冠長人魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲前勇士3冠中鋒魯尼將加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人補強腳步不停歇！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，紫金軍團已正式與曾在金州勇士拿下3屆NBA總冠軍的功勳中鋒魯尼（Kevon Looney）達成協議，雙方將簽下一紙為期1年、價值390萬美元（約台幣1.26億元）的合約。這位過去在灣區默默耕耘的「藍領悍將」，將帶著豐富的奪冠經驗，成為湖人新賽季禁區的重要屏障。

現年28歲的魯尼，職業生涯精華時期全數奉獻給金州勇士，曾是「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）以及格林（Draymond Green）身後最可靠的禁區護法。他以紮實的掩護功力與強悍的進攻籃板爭奪能力著稱，過去多年為勇士眾多球星執行擋拆戰術，是球隊建立王朝不可或缺的無名英雄。

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如今轉戰洛城，魯尼預計將把這套純熟的「擋拆教科書」經驗，完美移植到湖人雙核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）身上，為球隊的進攻發動提供更穩固的屏障。

根據報導，魯尼新賽季在湖人的定位預計將擔任第3號中鋒，排在凱斯勒（Walker Kessler）與馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）之後，進一步加深了湖人前場的板凳深度。

回顧魯尼在2025-26賽季效力紐奧良鵜鶘期間，共出賽21場例行賽，在有限的上場時間內場均繳出2.8分、5.6籃板、1.6助攻。儘管數據並非明星級水準，但他在場上的隱形貢獻與冠軍基因，無疑是湖人決定在自由市場出手補強的關鍵因素。

關鍵字： NBA魯尼湖人Kevon Looney

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