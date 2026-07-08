快訊／NBA傳奇控衛羅瑞退役　重返暴龍簽一日合約結束20季生涯

記者杜奕君／綜合報導

多倫多永遠的「小鋼炮」羅瑞（Kyle Lowry）正式履行了他對北境球迷最後的承諾！這位帶領暴龍奪下隊史首冠的靈魂人物，於台灣時間週二正式宣布結束長達20年的職業生涯。羅瑞象徵性地與暴龍簽下一日合約，重返他視為「第二個家」的多倫多，並確定將在未來由球團永久退役其「7號」球衣。

為了致敬這位隊史最偉大的球星，暴龍球團特別選在美國時間「7月7日」這個充滿意義的日子，宣布羅瑞正式退休以及球衣退役的消息。羅瑞在社群媒體發布的告別影片中感性表示，「謝謝你，多倫多；謝謝你，加拿大。我將以多倫多暴龍球員的身分退休，這段旅程是20年又一天。」

羅瑞在多倫多的影響力早已超越籃球場，被球迷尊稱為隊史最佳球員的他，曾帶領球隊在2019年奪下NBA總冠軍。談到在加拿大打球的歲月，羅瑞直言，「你不只是為多倫多而戰，你代表的是整個國家，那種影響力遍及每個角落，那真的是一個很棒的地方。」

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現年40歲的羅瑞，是NBA史上僅有12位征戰達20個賽季的長青樹之一。暴龍總經理韋伯斯特（Bobby Webster）盛讚其場上鬥志，「看他打球會觸動內心，對他來說，每一個攻防回合都像是生死關頭。」多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）也正式宣布週二為「Kyle Lowry Day」，感謝他對這座城市的貢獻。

羅瑞生涯6度入選全明星賽（皆在暴龍時期），並擁有一面奧運金牌，生涯累積2209顆三分球高居史上第14位。退役後的羅瑞已規劃好下半場人生，除了擔任球評，他也宣布與妻子成為WNBA多倫多新球隊「Toronto Tempo」的股東。

▲羅瑞回到暴龍簽下象徵性「一日合約」，正式結束長達20年的NBA生涯。（圖／CFP）