快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

▲瑞士瓦爾加斯PK大戰關鍵進球，瑞士艱辛擊敗哥倫比亞挺進最終8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽16強淘汰賽，最後一張8強門票由哥倫比亞與瑞士爭奪，此戰贏球隊伍將交手稍早「讓2追3」奇蹟史詩逆轉勝的阿根廷。此戰瑞士與哥倫比亞上半場形成僵局，兩隊都未能攻破對手球門，雙方隨後一度拚到延長賽結束，依舊是0比0僵局，最後殊死「PK大戰」瑞士驚險以4比3勝出，挺進最終8強。

開賽兩隊攻勢都難越雷池一步，進入上半場「補水暫停」仍以0比0戰成平手。暫停回來後，瑞士完成本場團隊首次射正，但被哥倫比亞門將巴爾加斯（Camilo Vargas）精彩擋下，隨後巴爾加斯持續有亮眼防守，讓持續強攻的瑞士依舊未有破門得分紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哥倫比亞在前場連續逼搶，在上半場尾聲開始逐漸掌握控球權，但也無法攻破瑞士球門，上半場傷停補時3分鐘，兩隊攻勢依舊未有亮點，雙方上半場戰成0比0局面。

上半場瑞士掌握43%控球率，哥倫比亞則是45%，瑞士上半場僅有2次射門、2次射正，哥倫比亞則是5次射門、1次射正。

下半場開踢後，瑞士第53分鐘獲得一次大好自由球機會，但起腳依舊出現偏差無法破門。第59分鐘瑞士札卡利亞（Denis Zakaria）領到一張黃牌。隨後哥倫比亞蘇亞雷斯（Luis Suarez）也吞下一張黃牌。

隨後哥倫比亞蘇亞雷斯再度嘗試起腳抽射再度踢偏，第66分鐘哥倫比亞換下沙場老將J羅（James Rodríguez），隨後進入下半場補水暫停，兩隊依舊0比0形成僵局。

隨後兩隊開始激烈肉搏戰，肢體碰撞不斷情況下，依舊未能有得分進帳，兩隊也頻頻走馬換將，最後下半場傷停補時為5分鐘，隨後裁判吹停，確定雙方進入延長賽。

▲瑞士門將科貝爾延長賽也有神撲救演出。（圖／達志影像／美聯社）

本屆世足第6場延長賽，也是16強淘汰賽首度出現延長賽情況下，哥倫比亞一次角球機會，盧庫米（Jhon Lucumi）強勢頭槌但仍被瑞士門將科貝爾（Gregor Kobel）的神撲救給擋下。延長賽上半場傷停補時1分鐘，雙方依舊沒有進球，持續0比0。

延長賽下半場最後15分鐘，雙方陣營都有起腳射門機會，但兩邊球員都明顯失準踢飛，哥倫比亞最後關頭又有自由球機會，但瑞士禁區防守滴水不漏，傷停補時僅1分鐘情況下，比賽正式進入PK大戰。

進入本屆世界盃第4次PK大戰，雙方第一點奎因特羅（Juan Quintero）、扎卡（Granit Xhaka）都順利進球，但哥倫比亞第二點桑切斯（Davinson Sanchez）意外擊中橫梁未能進球，反觀瑞士阿姆杜尼（Zeki Amdouni）則是順利進球，取得2比1領先。

但隨後哥倫比亞坎帕斯（Jaminton Campaz）建功追平，不過瑞士第3點阿肯基（Manuel Akanji）意外踢飛，雙方又回到2比2平手。

瑞士此時由伊登（Cedric Itten）踢進關鍵一擊，但哥倫比亞迪亞茲（Luis Diaz）踢進再度追平。最後關頭瑞士賽末點瓦爾加斯（Ruben Vargas）成功踢進，最終在PK大戰以4比3擊敗哥倫比亞，艱辛挺進最終8強。

瑞士贏球後取得本屆世界盃最後一張8強門票，接下來將在台灣時間12日於堪薩斯城體育館交手強敵阿根廷，爭取晉級4強機會。

▲哥倫比亞門將巴爾加斯此戰多次撲救表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）