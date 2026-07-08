運動雲

>

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽爆發史詩級戰役！衛冕軍阿根廷在0比2落後下上演絕地大反攻，於傷停補時連進球，最終3比2逆轉擊敗埃及。痛失良機的埃及在補時階段情緒失控，因不滿判決狂吞5黃牌、1紅牌，更有教練團成員遭驅逐出場，在漫天爭議與錯愕中遺憾出局。

▲▼埃及在補時階段情緒失控，因不滿判決狂吞6張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及在補時階段情緒失控，因不滿判決狂吞6張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

補時大亂鬥！埃及崩潰全場狂吞6黃1紅

[廣告]請繼續往下閱讀...

埃及在比賽尾聲防線全面崩盤，不僅遭阿根廷神級逆轉，球員與教練團更因極度不滿裁判尺度引發大規模抗議。短短數十分鐘內，包含門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）、中場法特希（Hamdy Fathy）與總教練哈桑（Hossam Hassan）等人都慘遭黃牌警告。助教艾爾薩吉爾（Saafan El-Sagheer）更因兩度激烈抗議，領到單場第2張黃牌遭紅牌驅逐，場面一片混亂。

痛失2球領先好局　網嘆：黑馬奇蹟夢碎

面對世界排名第1的阿根廷，排名第29的埃及整場比賽展現極強韌性，甚至一度帶著2比0的優勢進入比賽尾段。然而衛冕軍展現恐怖的底蘊，硬是在最後關頭連下三城。這場驚天逆轉也引發全球球迷熱議，許多球迷對埃及的拼戰精神給予高度肯定，但也感嘆他們在抗壓性與情緒控管上仍不及頂尖強權，導致黑馬奇蹟在最後一刻夢碎。

衛冕軍驚險過關　阿根廷持續挺進

此戰於亞特蘭大體育場舉行，身為奪冠大熱門的阿根廷意外陷入苦戰，險些成為本屆世界盃的最大冷門受害者。隨著驚險逆轉收下勝利，阿根廷成功挺進下一輪賽事；而帶著滿腔怒火與遺憾的埃及，則為這趟充滿驚奇的世界盃之旅畫下充滿爭議的句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

【喝醉真的別剪頭髮】交給丙級執照朋友　瀏海卻被剪到崩壞XD

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

2歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

3喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

4郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

5阿根廷爭冠足協卻爆84億洗錢疑雲！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366