世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽爆發史詩級戰役！衛冕軍阿根廷在0比2落後下上演絕地大反攻，於傷停補時連進球，最終3比2逆轉擊敗埃及。痛失良機的埃及在補時階段情緒失控，因不滿判決狂吞5黃牌、1紅牌，更有教練團成員遭驅逐出場，在漫天爭議與錯愕中遺憾出局。

▲埃及在補時階段情緒失控，因不滿判決狂吞6張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

補時大亂鬥！埃及崩潰全場狂吞6黃1紅

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埃及在比賽尾聲防線全面崩盤，不僅遭阿根廷神級逆轉，球員與教練團更因極度不滿裁判尺度引發大規模抗議。短短數十分鐘內，包含門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）、中場法特希（Hamdy Fathy）與總教練哈桑（Hossam Hassan）等人都慘遭黃牌警告。助教艾爾薩吉爾（Saafan El-Sagheer）更因兩度激烈抗議，領到單場第2張黃牌遭紅牌驅逐，場面一片混亂。

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This is the Most Corrupt World Cup in History.



FIFA has Just Robbed Egypt in Broad Daylight. pic.twitter.com/1X2sArjZCw — Pamphlets (@PamphletsY) July 7, 2026

痛失2球領先好局 網嘆：黑馬奇蹟夢碎

面對世界排名第1的阿根廷，排名第29的埃及整場比賽展現極強韌性，甚至一度帶著2比0的優勢進入比賽尾段。然而衛冕軍展現恐怖的底蘊，硬是在最後關頭連下三城。這場驚天逆轉也引發全球球迷熱議，許多球迷對埃及的拼戰精神給予高度肯定，但也感嘆他們在抗壓性與情緒控管上仍不及頂尖強權，導致黑馬奇蹟在最後一刻夢碎。

???????????? ???????? Durante el partido vs Argentina, Hossam Hassan, DT de Egipto, siguió el protocolo FIFA sobre denuncia de racismo en la actuación arbitral, haciendo el gesto de ????‍♂️ con sus brazos.



En respuesta, el colegiado François Letexier mostró una tarjeta amarilla al entrenador,… pic.twitter.com/yzwBk2Wm33 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) July 7, 2026

衛冕軍驚險過關 阿根廷持續挺進

此戰於亞特蘭大體育場舉行，身為奪冠大熱門的阿根廷意外陷入苦戰，險些成為本屆世界盃的最大冷門受害者。隨著驚險逆轉收下勝利，阿根廷成功挺進下一輪賽事；而帶著滿腔怒火與遺憾的埃及，則為這趟充滿驚奇的世界盃之旅畫下充滿爭議的句點。