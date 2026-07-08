梅西被全隊拋上天空！　阿根廷逆轉埃及後瘋狂慶祝

▲梅西被隊友高高拋起慶祝贏球。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在8日賽事中上演驚天逆轉，成功擊敗埃及！陣中當家球星梅西（Lionel Messi）帶領球隊在12分鐘上演大逆轉，他也難掩激動情緒淚灑球場。賽後全隊陷入瘋狂，在場上將梅西高高拋起慶祝，這感人的一幕瞬間在社群媒體引爆全球球迷熱烈討論，展現了大眾對這位傳奇球星的高度關注。

梅西淚灑球場 隊友感性力挺

梅西在阿根廷贏球後，徹底釋放壓力，當場落下男兒淚。看見老大哥落淚，隊友勞塔羅（Lautaro Martinez）上前暖心安慰，他感性表示：「當我看到梅西在場上哭泣時，我告訴他我也哭了，因為他完全值得這一切。」這番話不僅展現了球隊極高的凝聚力，也讓外界從不同角度看見頂級球星背負的巨大心理壓力與國家隊榮譽感。

拋飛慶祝嗨翻 傳奇再獲認證

隨著主裁判吹響比賽結束哨音，阿根廷球員們立刻衝向梅西，將這位傳奇球星高高拋向空中。隊友阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）受訪時直言：「我們看到梅西被這顆進球深深觸動。他又進球了，並繼續證明自己是個偉大的傳奇。我們非常開心能和他一起踢球，支持他並陪伴著他。」從場上到休息室，阿根廷全隊的歡慶畫面在網路上瘋傳，讓大眾看見足球超越勝負的感人羈絆。

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逆轉勝凝聚士氣 迎向後續挑戰

本場對戰埃及的比賽過程並不容易，阿根廷在劣勢的情況下展現強大韌性，最終順利逆轉戰局。這場勝利對於球隊士氣是一大提振，尤其在梅西進球與全隊的情感交融下，阿根廷不僅向世界宣告了他們的決心，更讓全球球迷見證了這支南美勁旅團結一致的強大氣場。