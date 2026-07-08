梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

記者林緯平／綜合報導

絕境重生！阿根廷在世界盃上演驚天逆轉秀，面對埃及一度陷入0比2落後的絕境，最終仍靠著強大韌性成功翻盤。賽後，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）坦言贏球後「如釋重負」，並驕傲宣告：「這支球隊從不放棄！」這場峰迴路轉的戰役，不僅震撼全球球迷，更展現了藍白軍團的冠軍底蘊。

▲阿根廷精神領袖梅西。（圖／達志影像／美聯社）

落後2球的奇蹟！梅西讚嘆團隊死戰到底

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阿根廷此役經歷了地獄到天堂的劇烈轉折。在比賽中陷入0比2落後，原本可能成為世界盃的最大冷門，但全隊頂住破表的高壓，硬是將戰局逆轉。梅西賽後受訪時直言：「要在0比2落後的情況下追平甚至反超，絕對不是一件容易的事。但就像我一直說的，這個團隊從來不知道什麼叫做放棄，大家就是死命拚搏，直到比賽結束的最後一秒鐘。」

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"We suffered a lot again, but this is the World Cup. All the matches are very close and extremely tough, so I'm very happy."



pic.twitter.com/MtVghwzeAg — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 7, 2026

坦言贏球後如釋重負 吃盡苦頭才知世界盃艱辛

這場驚心動魄的賽事，不只讓螢幕前無數死忠球迷捏了一把冷汗，連見慣大風大浪的梅西也大喊吃不消。談到驚險贏球當下的心情，梅西吐露了最真實的情緒：「我想大家感受到最深刻的，就是一股巨大的『如釋重負』。我們又一次吃盡了苦頭，但這就是世界盃的真實樣貌，每一場比賽都如此膠著且極度艱難。經歷了這些煎熬，我現在真的非常開心。」

拒絕重演爆冷歷史 阿根廷淬鍊超強心理素質

回顧阿根廷在國際大賽的歷史，背負著全國人民期待的探戈軍團，往往要在極大的心理壓力下作戰，過去也曾數度面臨爆冷危機。但如今這支由梅西領軍的球隊，已在多次大賽中淬鍊出無與倫比的抗壓性。這次面對埃及的頑強抵抗，阿根廷沒有被巨大的挫折感吞噬，反而將0比2的劣勢化為反撲的狂焰，證明了他們不僅擁有頂級球技，更有著不輕易被擊倒的強悍心理素質。