埃及前鋒哭了！怒控裁判是「暴君」偏袒：那就恭喜阿根廷奪冠

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"Congratulations to Argentina on winning the World Cup; the tournament was rigged, they didn't need anything else. The referee was unfair, unfair, unfair, unfair." pic.twitter.com/D6c7kRvAFo — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) July 7, 2026

記者王真魚／綜合報導

埃及在美加墨世界盃16強賽一度取得2比0領先，卻遭阿根廷連進3球逆轉，以2比3止步16強。賽後除了總教練哈桑（Hossam Hassan）怒批判決不公外，埃及前鋒齊科（Mostafa Ziko）也在電視直播受訪時情緒潰堤、數度落淚，直指裁判根本是暴君「明目張膽偏袒」，甚至質疑本屆世界盃冠軍早已「內定」。

齊科此役原本曾在下半場破門，不過VAR介入後認定埃及在進攻發起前犯規在先，進球遭取消，成為全場最大爭議之一。終場前阿根廷完成3比2逆轉後，埃及球員與教練團不滿判決，多次向裁判抗議。

賽後接受電視訪問時，齊科難掩情緒，痛批主裁判執法不公。

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「不公平！太不公平了！那名裁判實在太不公平了！」齊科表示，「這是明目張膽的偏袒，他浪費了整支國家隊，甚至全體埃及人民付出的努力。從比賽第一分鐘開始，他就一直在針對我們。我們原本可以2比0贏下這場比賽，不應該就這樣被淘汰。」

▲ 埃及前鋒齊科（Mostafa Ziko）賽後受訪時情緒潰堤，數度落淚，並痛批裁判判決不公 。（圖／截自X）

情緒激動的齊科隨後誦念《古蘭經》經文「真主足以作為我們的依靠，祂是最好的託付者」，並進一步指控：「這根本就是一屆早就安排好冠軍、遭到操控的世界盃。」

當主持人表示，埃及球迷仍為球隊面對世界冠軍時展現出的表現感到驕傲，希望他向支持者說幾句話時，齊科先向球迷致歉。

「我要向所有埃及球迷說聲對不起，我們真的很希望今天能贏球，讓大家開心、感到驕傲，但最後沒能做到。」

他隨即再次將矛頭指向裁判，「我向真主發誓，這不是因為我們踢得不好，也不是因為我們能力不足，而是一切都掌握在那名裁判手中。就像我剛才說的，這屆世界盃的冠軍早就已經決定好了，一切偏袒都已經再明顯不過。」

訪談最後，齊科更語帶諷刺地表示：「那就恭喜吧！恭喜阿根廷拿到世界盃冠軍！恭喜他們！他們現在什麼都不需要再做了，一切都已經結束了！」