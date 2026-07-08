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怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

記者林緯平／綜合報導

埃及交手阿根廷的賽事引發軒然大波！埃及國腳齊科（Mostafa Ziko）賽後徹底失控，指控國際足總（FIFA）涉嫌腐敗，怒轟裁判偏袒阿根廷，痛批這是一場「造假比賽」。他直言黑哨扼殺了整個埃及的努力，甚至狂酸：「直接把冠軍頒給阿根廷就好！」

▲▼埃及國腳齊科（Mostafa Ziko）不滿裁判判決不公。（圖／達志影像／美聯社）

▲齊科（右）不滿裁判判決不公。（圖／達志影像／美聯社）

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連飆不公平！齊科痛批裁判「扼殺國家心血」

面對輸球的結局，齊科在賽後受訪時難掩憤怒，受訪時多次說「不公平」來形容當主裁判的執法尺度。他絕望地表示，上蒼會替他們做主，但裁判在場上的作為，已經白白浪費、抹殺了整個埃及國家隊與全體國民的巨大努力。齊科更毫不客氣地開炮：「恭喜阿根廷拿下世界盃，因為這項賽事早就被操弄了，他們根本不需要其他幫助。」

諷刺護航阿根廷　網路掀起「FIFA造神」兩極論戰

齊科一句「冠軍是直接送給阿根廷的」引爆了全球社群的激烈交鋒；部分球迷與球評力挺齊科，認為在國際大賽中，裁判的哨音確實經常在無形中保護擁有高商業價值的超級球星與傳統強權；但另一派阿根廷球迷與中立網友則反唇相譏，批評齊科缺乏運動家精神，認為這種「輸不起」的言論只是在為自己的失敗找藉口。

弱勢球隊的悲歌？爭議判罰背後的結構性問題

綜觀過去的國際足壇歷史，小國家或非傳統足球強權在遭遇歐美頂級強隊時，往往會面臨較為嚴苛的執法環境，這也讓「FIFA偏袒豪門」的陰謀論從未停歇。齊科這次將體制內的「潛規則」直接搬上檯面痛罵，雖然面臨被官方重罰的風險，但也再次突顯了現代足球在影像輔助判決（VAR）全面介入後，對於「絕對公平」的追求仍有一大段路要走。

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