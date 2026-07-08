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連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

▲阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）領銜出戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷巨星梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在8日對戰埃及的比賽中展現驚人宰制力，連向來狂傲的瑞典戰神伊布（Zlatan Ibrahimović）都忍不住公開盛讚！伊布直呼梅西已經進化成「野獸」，儘管早已贏得世界盃與金球獎等無數榮譽，卻依然在場上死拚到底，無人能敵。

狂人也佩服！伊布大讚梅西化身「無解野獸」

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面對埃及的嚴密防守與激烈身體對抗，梅西不僅沒有退縮，反而在比賽後段頻頻發起反擊。這段表現讓過去在足壇以高傲著稱的伊布大為讚賞。伊布在受訪時直言：「梅西，你已經變成了一頭野獸，根本沒有人能靠近你！他不斷抵抗並且強力反擊，我們今天看到的就是大家所熟悉的那頭野獸，而且他還在持續發威。」

榮譽大滿貫仍不滿足　完美展現奮戰精神

這場比賽引起球迷與媒體熱烈討論的，不僅是梅西的球技，更是他對勝利的極度渴望。伊布特別點出這位阿根廷球王最令人敬佩的特質：「大家別忘了，他已經贏得了世界盃，拿過無數次金球獎和其他大大小小的冠軍，他早就贏得了一切。但你看看他的職業生涯，你會發現他明明已經擁有一切，卻還是那麼拚命地在戰鬥。」

球迷熱議：完成足球卻不曾停歇的GOAT

兩大足壇傳奇的隔空互動，迅速引發全球社群關注。或許外界認為，梅西早已「全破」足球這項運動，達成前無古人的成就，但他並沒有選擇輕鬆養老，反而持續在賽場上燃燒。伊布這番言論不僅道出英雄惜英雄的敬意，也讓外界看見，支撐梅西穩坐「史上最佳（GOAT）」寶座的，除了無與倫比的天賦，更是那份永不熄滅的競技之火。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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