連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

▲阿根廷巨星梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在8日對戰埃及的比賽中展現驚人宰制力，連向來狂傲的瑞典戰神伊布（Zlatan Ibrahimović）都忍不住公開盛讚！伊布直呼梅西已經進化成「野獸」，儘管早已贏得世界盃與金球獎等無數榮譽，卻依然在場上死拚到底，無人能敵。

狂人也佩服！伊布大讚梅西化身「無解野獸」

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面對埃及的嚴密防守與激烈身體對抗，梅西不僅沒有退縮，反而在比賽後段頻頻發起反擊。這段表現讓過去在足壇以高傲著稱的伊布大為讚賞。伊布在受訪時直言：「梅西，你已經變成了一頭野獸，根本沒有人能靠近你！他不斷抵抗並且強力反擊，我們今天看到的就是大家所熟悉的那頭野獸，而且他還在持續發威。」

‼️????️Zlatan Ibrahimović: "Messi, you've become a beast and no one can get close to him, he resisted and fought back, what we saw today is the beast we're used to seeing, and we're still seeing.



Remember, he won the World Cup, he won the Ballon d'Or, and many other titles, he's… — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) July 7, 2026

榮譽大滿貫仍不滿足 完美展現奮戰精神

這場比賽引起球迷與媒體熱烈討論的，不僅是梅西的球技，更是他對勝利的極度渴望。伊布特別點出這位阿根廷球王最令人敬佩的特質：「大家別忘了，他已經贏得了世界盃，拿過無數次金球獎和其他大大小小的冠軍，他早就贏得了一切。但你看看他的職業生涯，你會發現他明明已經擁有一切，卻還是那麼拚命地在戰鬥。」

球迷熱議：完成足球卻不曾停歇的GOAT

兩大足壇傳奇的隔空互動，迅速引發全球社群關注。或許外界認為，梅西早已「全破」足球這項運動，達成前無古人的成就，但他並沒有選擇輕鬆養老，反而持續在賽場上燃燒。伊布這番言論不僅道出英雄惜英雄的敬意，也讓外界看見，支撐梅西穩坐「史上最佳（GOAT）」寶座的，除了無與倫比的天賦，更是那份永不熄滅的競技之火。