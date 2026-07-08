埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

記者王真魚／綜合報導
阿根廷8日在美加墨世界盃16強賽以3比2逆轉埃及，驚險挺進8強，不過賽後爭議持續延燒。埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）不滿判決，受訪時怒批「光天化日被搶劫」，根本比賽遭到操控，更直言，「如果他們這麼希望阿根廷贏，為什麼還要叫其他球隊來參加？」
▲ 埃及總教練哈桑（Hossam Hassan，左）在世界盃16強賽對阿根廷一役中，不滿判決與法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）激烈理論。
此役由法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）執法。比賽第59分鐘，埃及前鋒吉科（Mostafa Ziko）一度破門，經VAR介入後認定阿提亞（Marwan Attia）在進攻發起前踩到阿根廷後衛馬丁尼茲（Lisandro Martínez），進球遭取消。 然而，阿根廷補時攻進致勝球前，埃及球員認為禁區內遭犯規，裁判未吹罰也未改判，成為賽後最大爭議。
哈桑賽後受訪表示：「我從事足球幾十年，無論是球員還是教練，我很少評論裁判，因為誤判本來就是足球的一部分。但今天發生的事情，已經不是單純的失誤。」
他強調，埃及在場上靠自己的努力贏得一切，「我們為每一顆球拚戰、勇敢防守、積極進攻，也攻進了本來足以改變比賽結果的進球。」
Full interview of Egypt's Coach Hossam Hassan at full-time:— Danis (@DanisMCFC) July 7, 2026
"I will say what's on my mind regardless of the consequence, this was clearly a rigged match and the whole world saw it"
"And I want to say one more thing, if they want Argentina to win so bad, why call everyone to…
哈桑接著質疑執法尺度不一，「最大的問題很簡單，為什麼所有對埃及有利的判決都要拿放大鏡檢視，而有利於阿根廷的判決，卻沒有受到相同程度的審查？」
他認為，被取消的進球徹底改變了比賽走勢，「球員在慶祝、球迷在慶祝，結果VAR一直在找理由把這顆球取消；但阿根廷攻進致勝球前，我們要求12碼時，同樣的積極性又去哪裡了？」
哈桑更將矛頭指向FIFA，「FIFA一直說足球團結全世界，但今晚，數百萬埃及人感受到的卻是足球分裂了世界。規則應該適用於所有球隊，不管是阿根廷、巴西、法國還是埃及。」
「我們可以接受失敗，但無法接受一場比賽是由那些未來還會被討論好幾年的判決所決定。」他無奈說道，「我們表現比較好，但足球是不公平的。也許他們出於行銷目的，想讓世界冠軍和梅西繼續留在世界盃。」
比賽尾聲，哈桑因激動抗議判決，在場邊雙手交叉比出「X」手勢，隨即遭主裁判出示黃牌警告。另根據外媒指出，FIFA規範，「X」手勢是球員或教練通報種族歧視事件的官方訊號，理論上應啟動FIFA三階段反種族歧視程序。不過當時主裁判並未啟動相關程序，而是直接對哈桑出示黃牌。
此外，埃及教練薩阿凡（Saafan）因累積兩張黃牌遭紅牌驅逐出場；門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）、中場法特希（Fathy）以及總教練哈桑，也都因抗議判決吞下黃牌。
so.. did they address the racist incident toward the end of the match? Egypt coach Hossam Hassan made the gesture to alert officials but we weren't informed of their decision, or even whether there was an investigation, on the live broadcast. pic.twitter.com/wznY2Z5buQ— amadí (@amadoit__) July 7, 2026
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