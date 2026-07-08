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埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

記者王真魚／綜合報導

阿根廷8日在美加墨世界盃16強賽以3比2逆轉埃及，驚險挺進8強，不過賽後爭議持續延燒。埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）不滿判決，受訪時怒批「光天化日被搶劫」，根本比賽遭到操控，更直言，「如果他們這麼希望阿根廷贏，為什麼還要叫其他球隊來參加？」

▲ 埃及總教練哈桑（Hossam Hassan，左）在世界盃16強賽對阿根廷一役中，不滿判決與法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）激烈理論。（美聯社） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 埃及總教練哈桑（Hossam Hassan，左）在世界盃16強賽對阿根廷一役中，不滿判決與法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）激烈理論。

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此役由法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）執法。比賽第59分鐘，埃及前鋒吉科（Mostafa Ziko）一度破門，經VAR介入後認定阿提亞（Marwan Attia）在進攻發起前踩到阿根廷後衛馬丁尼茲（Lisandro Martínez），進球遭取消。 然而，阿根廷補時攻進致勝球前，埃及球員認為禁區內遭犯規，裁判未吹罰也未改判，成為賽後最大爭議。

哈桑賽後受訪表示：「我從事足球幾十年，無論是球員還是教練，我很少評論裁判，因為誤判本來就是足球的一部分。但今天發生的事情，已經不是單純的失誤。」

他強調，埃及在場上靠自己的努力贏得一切，「我們為每一顆球拚戰、勇敢防守、積極進攻，也攻進了本來足以改變比賽結果的進球。」

哈桑接著質疑執法尺度不一，「最大的問題很簡單，為什麼所有對埃及有利的判決都要拿放大鏡檢視，而有利於阿根廷的判決，卻沒有受到相同程度的審查？」

他認為，被取消的進球徹底改變了比賽走勢，「球員在慶祝、球迷在慶祝，結果VAR一直在找理由把這顆球取消；但阿根廷攻進致勝球前，我們要求12碼時，同樣的積極性又去哪裡了？」

哈桑更將矛頭指向FIFA，「FIFA一直說足球團結全世界，但今晚，數百萬埃及人感受到的卻是足球分裂了世界。規則應該適用於所有球隊，不管是阿根廷、巴西、法國還是埃及。」

「我們可以接受失敗，但無法接受一場比賽是由那些未來還會被討論好幾年的判決所決定。」他無奈說道，「我們表現比較好，但足球是不公平的。也許他們出於行銷目的，想讓世界冠軍和梅西繼續留在世界盃。」

比賽尾聲，哈桑因激動抗議判決，在場邊雙手交叉比出「X」手勢，隨即遭主裁判出示黃牌警告。另根據外媒指出，FIFA規範，「X」手勢是球員或教練通報種族歧視事件的官方訊號，理論上應啟動FIFA三階段反種族歧視程序。不過當時主裁判並未啟動相關程序，而是直接對哈桑出示黃牌。

此外，埃及教練薩阿凡（Saafan）因累積兩張黃牌遭紅牌驅逐出場；門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）、中場法特希（Fathy）以及總教練哈桑，也都因抗議判決吞下黃牌。

關鍵字： 世界盃爭議埃及足球VAR爭議阿根廷逆轉FIFA公平性

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