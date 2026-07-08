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梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西必定將被寫入足球傳奇史冊。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強淘汰賽爆出驚天逆轉！阿根廷在0比2落後埃及的絕境下，靠著球王梅西（Lionel Messi）單場貢獻1進球、1助攻的超神表現，最終以3比2逆轉奪勝。梅西更藉此戰一舉包辦世界盃歷史射手王與助攻王，再度寫下無人能及的神級紀錄。

絕境逢生！梅西單場造2球吹響反攻號角

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阿根廷此役上半場遭遇埃及頑強抵抗，一度陷入0比2的絕對劣勢，讓全場阿根廷球迷捏了一把冷汗。但在球隊最需要英雄的時刻，梅西再次挺身而出，憑藉精準的視野送出關鍵助攻，隨後更親自破門得分。這「1球1助攻」不僅穩定軍心，更直接帶動球隊氣勢，完成不可思議的「讓二追三」大逆轉，驚險搶下8強門票，也引爆全球社群對阿根廷韌性的熱烈討論。

霸佔歷史榜單　進球、助攻雙冠王加冕

這場史詩級戰役，不僅是團隊的逆轉秀，更讓梅西的世界盃個人數據達到全新里程碑。累計出賽31場的他，已經在世界盃殿堂踢進21球，並送出9次助攻。這兩項驚人數據讓他正式成為世界盃歷史上的「射手王」與「助攻王」。

狠甩姆巴佩與老馬　超越傳奇成唯一信仰

回顧世界盃漫長歷史，要在單一數據榜排名第一已屬不易。目前在歷史射手榜上，梅西以21球領先法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）的19球；而在助攻榜上，他也以9次助攻正式超越了阿根廷已故傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）的8次。無論是資深球迷看重的文化傳承意義，還是年輕世代追求的極致數據表現，梅西都以絕對的宰制力，確立了自己在這項足壇最高賽事的史上第一人地位。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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