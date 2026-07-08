埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃再爆爭議！8日阿根廷交手埃及的賽事中，VAR的雙重標準引爆全球球迷怒火。埃及不僅在第58分鐘的關鍵進球遭沒收，當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）被犯規未獲哨音，反讓阿根廷趁機攻入第3球，讓大眾痛批「史上最爛世界盃」。

▲有球迷質疑薩拉赫明顯被犯規，但VAR卻未介入。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵超前球遭沒收！VAR介入惹眾怒

比賽進行到第58分鐘，埃及發動一次極具威脅的快速反擊。哈桑（Haissem Hassan）從右路精湛盤帶突破防線，順利將球傳給齊科（Mostafa Zico）破門。然而，正當埃及準備慶祝之際，VAR隨即介入。法國籍主審萊特西爾（François Letexier）在重播檢視後，認定埃及在進攻發起前有犯規動作，直接將這顆進球沒收。此舉瞬間引爆球迷不滿，成為整場比賽最大的轉折點。

esto se lo hacen a un argentino y es expulsión



pero como se lo hacen al egipcio no ha sido ni falta



así está la FIFA con argentina pic.twitter.com/pucghMyu5M — Gonzi (@GoonzalezzRM) July 7, 2026

薩拉赫遇犯規遭無視！雙標判決引發多方論戰

比起進球被沒收，更讓埃及球迷無法接受的是，裁判在球場上展現的「雙重標準」。在阿根廷攻進第3球的過程中，埃及「法老」薩拉赫在組織階段遭到阿根廷球員明顯犯規，但這次 VAR 卻未介入，直接讓阿根廷的進球算數。從大眾的視角來看，這種關鍵時刻的選擇性執法，嚴重破壞了比賽的公平性，也成為賽後各界熱議的焦點。

Mind you Salah was fouled in the build up to Argentina third goal and Egypt was supposed to be given a penalty instead.

VAR checked it and still went ahead to give the goal.

This is the worst World Cup ever. pic.twitter.com/i9mSPe8aJP https://t.co/UBECzAcUn9 — Nuel (@LfcNuel) July 7, 2026

裁判尺度成焦點！社群炸鍋批「最爛世界盃」

回顧整場比賽，阿根廷在第44分鐘與第94分鐘的多次肢體接觸，皆幸運逃過裁判的法眼。社群平台上湧入大量球迷痛批執法偏頗，不僅抨擊主審的判決，更有球迷直言：「這絕對是史上最爛的世界盃。」儘管也有部分聲音認為，這只是足球賽場上常見的身體對抗，但不可否認，VAR系統在本屆賽事中屢屢引發爭議，如何平衡科技輔助與裁判主觀判斷，已經成為國際足總無法迴避的重大課題。