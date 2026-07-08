世界盃第3000球誕生！費南德斯補時絕殺寫歷史

Messi saved by Enzo Fernández. What a game from Argentina to defeat Egypt pic.twitter.com/FkEj75Uid9 — King Kai (@Thee_Kisia) July 7, 2026

記者王真魚／綜合報導

2026年美加墨世界盃再寫歷史里程碑！阿根廷8日在16強賽以3比2逆轉擊敗埃及，費南德斯（Enzo Fernández）在下半場傷停補時攻進致勝球，這一球同時是世界盃自1930年首屆烏拉圭大會以來的第3000球。

世界盃歷史第1球出現在1930年首屆烏拉圭世界盃，當時由法國代表洛朗（Lucien Laurent）在對墨西哥之戰踢進。第1000球則是在1978年阿根廷世界盃，由荷蘭名將倫森布林克（Rob Rensenbrink）攻進；第2000球則是2006年德國世界盃，由瑞典前鋒阿爾貝克（Marcus Allbäck）締造。

本屆世界盃參賽隊伍首度擴增至48隊，賽事進球數持續高速累積。截至6日踢完94場比賽時，本屆已出現275球，寫下單屆世界盃史上最多進球紀錄，場均進球數達2.9球。

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阿根廷此役一度0比2落後埃及，靠著羅梅羅（Cristian Romero）與梅西（Lionel Messi）先後破門追平，最終由費南德斯在補時階段完成絕殺，不僅幫助衛冕軍驚險挺進，也讓這顆進球成為橫跨96年、23屆賽事的世界盃第3000球。

歷年世界盃紀念進球包括，1934年義大利世界盃第100球由義大利斯基亞維奧（Angelo Schiavio）攻進；1958年瑞典世界盃第500球由蘇格蘭柯林斯（Bobby Collins）踢進；1994年美國世界盃第1500球則是阿根廷卡尼吉亞（Claudio Caniggia）締造。

▲費南德斯（Enzo Fernández）。（圖／達志影像／美聯社）