運動雲

>

世界盃第3000球誕生！費南德斯補時絕殺寫歷史

記者王真魚／綜合報導

2026年美加墨世界盃再寫歷史里程碑！阿根廷8日在16強賽以3比2逆轉擊敗埃及，費南德斯（Enzo Fernández）在下半場傷停補時攻進致勝球，這一球同時是世界盃自1930年首屆烏拉圭大會以來的第3000球。

世界盃歷史第1球出現在1930年首屆烏拉圭世界盃，當時由法國代表洛朗（Lucien Laurent）在對墨西哥之戰踢進。第1000球則是在1978年阿根廷世界盃，由荷蘭名將倫森布林克（Rob Rensenbrink）攻進；第2000球則是2006年德國世界盃，由瑞典前鋒阿爾貝克（Marcus Allbäck）締造。

本屆世界盃參賽隊伍首度擴增至48隊，賽事進球數持續高速累積。截至6日踢完94場比賽時，本屆已出現275球，寫下單屆世界盃史上最多進球紀錄，場均進球數達2.9球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿根廷此役一度0比2落後埃及，靠著羅梅羅（Cristian Romero）與梅西（Lionel Messi）先後破門追平，最終由費南德斯在補時階段完成絕殺，不僅幫助衛冕軍驚險挺進，也讓這顆進球成為橫跨96年、23屆賽事的世界盃第3000球。

歷年世界盃紀念進球包括，1934年義大利世界盃第100球由義大利斯基亞維奧（Angelo Schiavio）攻進；1958年瑞典世界盃第500球由蘇格蘭柯林斯（Bobby Collins）踢進；1994年美國世界盃第1500球則是阿根廷卡尼吉亞（Claudio Caniggia）締造。

▲▼費南德斯（Enzo Fernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費南德斯（Enzo Fernández）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界盃紀錄阿根廷晉級3000球誕生費南德斯進球足球經典

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

【強風吹不倒珠珢】裙子差點起飛　舞台表演依舊穩住超專業！

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1謝淑薇化身斜槓女股神　曬千萬獲利

2金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

3「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

4歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

5喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366