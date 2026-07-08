梅西激動落淚！踢飛12碼後完成救贖　5分鐘上演神蹟救阿根廷

▲梅西率領阿根廷上演大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

北美世界盃16強賽上演史詩級戰役！衛冕軍阿根廷在0比2落後下，靠著球王梅西（Lionel Messi）神級一傳一射，加上費南德茲（Enzo Fernandez）補時階段頭槌絕殺，終場3比2奇蹟逆轉埃及闖進8強。賽後梅西更當場激動落淚，震撼全球球迷。

連9場破網！梅西神傳射締造「絕境救贖」

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阿根廷此役猶如坐雲霄飛車，梅西在上半場踢飛12碼罰球，球隊更一度陷入2球落後深淵。但球王在下半場第79分鐘挺身而出，先是精準傳中助攻羅梅羅（Cristian Romero）頭槌破網；短短4分鐘後，梅西再以高難度左腳半凌空抽射扳平戰局。這不僅是他世界盃生涯第21個進球，更將「連續進球場次」推進到史無前例的9場，在絕境中完美展現王者價值。

Lionel Messi crying tears of JOY at full time, I love you. pic.twitter.com/sW6L7Eauzi — Mod (@CFCMods) July 7, 2026

史詩第3000球誕生！補時絕殺嗨翻全球

就在全世界以為比賽將進入延長賽時，阿根廷在傷停補時階段發動致命反擊。費南德茲接獲右路傳中，以一記乾淨俐落的頭槌攻破埃及大門，完成不可思議的大逆轉。這個戲劇性的絕殺球，巧合地成為世界盃歷史上第3000個進球，極具張力的劇本讓各國體育媒體與社群平台瞬間炸鍋，球迷紛紛直呼「根本是看見上帝的奇蹟」。

衛冕軍拒絕爆冷 梅西激動淚灑球場

終場哨音響起，承受著無比壓力的梅西忍不住落下感激的眼淚，真實的情緒流露不僅感動現場球迷，也展現出國際賽場上的殘酷與美麗。身為世界排名第一的衛冕軍，阿根廷差點遭到排名第29的埃及大爆冷門，但最終仍展現出不屈的韌性，連兩屆挺進8強。